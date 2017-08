Moritz Schall und Igor Petrov bei Annova Systems

Seit August verstärken Moritz Schall und Igor Petrov das Sales-Team von Annova Systems. Davor betreute Moritz Schall als Solutions Manager weltweit Kunden bei David Systems. Igor Petrov arbeitete als Sales Manager bei Cinegy.

Nach seinem Studium als Diplomingenieur für Digitales Fernsehen an der FH Salzburg arbeitete Moritz Schall sieben Jahre im Bereich Pre-Sales und als Solutions Architect. Detaillierte und umfassende IT- und Broadcast Kenntnisse konnte er sich unter anderem bei Silicon Graphics (SGI) und David Systems aneignen. Igor Petrov konnte als Key Account Manager für Osteuropa und die Baltics bei Cinegy bereits zahlreiche Erfahrungen im Sales Bereich sammeln.

»Als erfolgreicher Sales Performer ist Igor Petrov genau der richtige Kandidat für unseren Ausbau im Sales in Richtung Osteuropa«, so Michael Schüller, CEO von Annova Systems. »Mit seinem technischen Hintergrund sehen wir Moritz Schall im Business Development Bereich«, erläutert Michael Schüller weiter. »Mit unseren zwei Neuzugängen haben wir Digital Natives gefunden, die unser Team sowohl in technischer als auch in verkaufsorientierter Hinsicht unterstützen können.«

Annova Systems entwickelt Software-Lösungen & Services, die Journalisten & Produzenten von trimedialem Content dabei helfen, Workflows für TV, Radio- und Onlineplattformen zu otimieren. Das komplett integrierbare Newsroom-System OpenMedia ist weltweit als Standard-Tool zur Planung und Erstellung von täglichen Nachrichten, Magazinen und Sportsendungen im Einsatz. Kunden sind unter anderem die ARD-Gruppe sowie die BBC, SRG SSR, Red Bull Media Houseund Pro7Sat1.