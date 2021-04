Arvato Systems baut Marktposition in Kanada mit Avatega aus

Der kanadische TV-Sender APTN nutzt Avatega von Arvato Systems für Rechte-Management und Programmplanung.

Beim kanadischen TV-Sender APTN wird künftig Avatega für das komplette lineare und nichtlineare Rechtemanagement und alle mit der Programmplanung verbundenen operativen Prozesse verwendet. Der Sender entschied sich besonders wegen der Leistungsstärke und der Effizienz für Avatega — basierend auf der Integration dieser von Arvato Systems entwickelten Lösung aus Rechte-Management, Programmplanung und Vermarktung von Werbezeiten, die eng ineinander greift. Die Installation von Avatega bei APTN wurde während des Covid19-Lockdowns Remote durchgeführt.

APTN ist der erste überregionale Fernsehsender sowohl in Kanada als auch weltweit, der sich an die indigene Bevölkerung richtet (Meldung).

Kombination von Avatega und weiteren Arvato-Komponenten

Als Teil der gesamten Channel-Management-Lösung für den TV-Sender wird Avatega von weiteren Komponenten der Arvato Systems Vidispine-Produktfamilie unterstützt. Diese fokussieren sich auf Workflows zur Content-Monetarisierung, Optimierung des Inventars und Ertragsmanagement.

Durch die Integration von Rechtemanagement, Programmplanung und Vermarktung von Werbezeiten im neuen System erreicht APTN eine leistungsstarke Effizienz: Ein erheblicher Teil der manuellen Prozesse entfällt, wesentliche Teile des Workflows werden automatisiert und optimiert, die Rentabilität wird gesteigert.

Avatega maximiert die Content-Nutzung unter Berücksichtigung von erworbenen Nutzungs- und Urheberrechten für alle traditionellen und neuen Video-Ausspielwege. Das System vereinfacht zudem die Planungs- und Terminierungsprozesse von APTN, reduziert die für das Einpflegen von linearen und nichtlinearen Programmplänen benötigte Zeit und maximiert den ROI für Content, indem sichergestellt wird, dass erworbene Rechte genutzt werden, bevor sie ablaufen.

Das neue System ist ein wesentlicher Teil des Gesamtprojekts zur digitalen Transformation von APTN: Es macht das Medienunternehmen zukunftsfähig und lässt es schnell auf die Bedürfnisse eines sich rasch verändernden Marktes reagieren.

Installation unter Lockdown-Bedingungen

Eine besondere Herausforderung war die Live-Implementierung von Avatega unter Lockdown-Bedingungen. Das Team von Arvato Systems Vidispine musste sicherstellen, dass die komplette Auslieferung per Remote-Zugriff möglich war. Kundenspezifische Komponenten wurden daher schrittweise im Zwei-Wochen-Rhythmus geliefert, bevor sie getestet und zur Abnahme gebracht wurden. Das so entstandene System konnte bereits zwei Wochen vor dem vorgesehenen Termin in den Regelbetrieb gehen.

»APTN bietet sein Programm auf Englisch, Französisch und einer Reihe indigener Sprachen in ganz Kanada auf seinen vier linearen TV-Kanälen, in verschiedenen Zeitzonen und mit unterschiedlichen Lizenzbedingungen an. Darüber hinaus teilen wir Content auf unserer Streaming-Plattform APTN lumi«, sagt Mike Omelus, Executive Director of Content and Strategy bei APTN. »Unsere Anforderungen an Programmplanung, Rechtemanagement und Reporting sind sehr komplex. Dennoch verlief die Umstellung auf Avatega nahtlos und ohne jeden Verlust. Das Vidispine-Team von Arvato Systems hat uns hervorragend unterstützt und war wirklich zu jeder Zeit ansprechbar, damit auftauchende Fragen schnell und effizient gelöst werden konnten. Wir sind sowohl vom Produkt als auch vom Support sehr begeistert, und jeder bei APTN freut sich über den gelungenen Einsatz des neuen Systems in der Praxis.«

»Wir freuen uns sehr, APTN in unserem kanadischen Kundenkreis zu begrüßen. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit wird die Kreativität und Innovationskraft der kanadischen Medienlandschaft weiter stärken«, so Christian Schneider, Strategic Market & Account Development im Vidispine-Team von Arvato Systems. »Unser Team in Nordamerika konnte trotz der pandemiebedingten Einschränkungen eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. So ist ein wirklich agiles System entstanden, das sich schnell an die dynamischen Marktbedingungen anpassen lässt und sicherstellt, dass APTN künftigen Herausforderungen mit Zuversicht begegnen kann.«