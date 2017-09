Die ersten Feiern haben schon stattgefunden, weitere werden folgen: Aber das exakte Gründungsdatum von Arri war am 12.9. vor 100 Jahren.

Erste Feiern für unterschiedliche Teilnehmerkreise hat Arri aus Anlass des 100. Firmenjubiläums in den vergangenen Monaten schon veranstaltet, eine weitere, große Sause steht während der IBC2017 an. Das exakte Gründungsdatum von Arri war aber nach Firmenangaben der 12.9.1917: Heute wird Arri 100.

Noch während der erste Weltkrieg tobte, gründeten August Arnold und Robert Richter also das Unternehmen als Filmtechnikbetrieb in München. Ganz in der Nähe des heutigen Hauptsitzes von Arri bezogen sie eine kleine Werkstatt.

Aus kleinen Anfängen ist in 100 Jahren Firmengeschichte ein global agierendes, internationales Unternehmen gewachsen — das muss man in unserer Branche ganz sicher niemandem erklären: Wer Arri nicht kennt, der ist nicht aus er Branche.

Wir gratulieren — und verweisen auf das Interview mit den Arri-Vorständen Kraus und Pohlman aus dem April 2017.