Neuauflage: Bavarian Broadcast Convention

Die Bavarian Broadcast Convention (BBC) ist auferstanden und wird am 11. und 12. Oktober 2017 erneut in München stattfinden — ausgerichtet von Teltec und Videocation.

Nach dem der von der Videocation ausgerichtete Branchentreff 2013 zum vorerst letzten Mal stattfand, wird nun im kommenden Oktober das Konzept wiederbelebt und die BBC in ausgeweiteter Form neu aufgelegt. »Die BBC soll sich zum Pflichttermin für alle interessierten Medienschaffenden entwickeln, das ist unser Ziel« beschreibt Charlie Nedeltschev, Geschäftsführer der Videocation, seine Motivation. »Wir freuen uns, gemeinsam mit Teltec ein umfassendes Event auf die Beine zu stellen, das nahezu jeden Bereich unserer Branche abdeckt«, so Nedeltschev weiter.

Die BBC wird — wie in der Vergangenheit auch — im großen Studio des Rental-Unternehmens FGV Schmidle in der Aschauer Straße in München stattfinden. Auf rund 700 m² werden zahlreiche Partner der beiden Unternehmen ihre Produkte und Lösungen aus den Bereichen Kamera-, Licht- und Audiotechnik, AV- und IT Systeme, Postproduktion und Content Workflow vorstellen. Eine komplette Liste der Aussteller findet sich auf der Webseite bbc-event.de.

Neben der reinen Ausstellung soll zusätzlich ein umfangreiches Workshop- und Seminarprogramm stattfinden. In rund 40 Slots gewähren Experten Einblicke in spannende Projekte und technische Innovationen.

Steffen Schenk, COO der Teltec AG, nennt einige der geplanten Highlights: »Wir werden natürlich alle aktuellen Kameratypen — und zahlreiches Zubehör hierzu — rund um ein gemeinsames Motiv versammeln. Wir wollen aber auch sehr spezielle Themen wie 360°-Live-Streaming, Motion-Robotic und VR-/AR-Anwendungen, neue Möglichkeiten in der Postproduktion oder spezielle Content-Workflows zeigen.«