Ludwig Kameraverleih an Beteiligungsgesellschaft verkauft

Inhaber und Geschäftsführer Martin Ludwig veräußert die Ludwig Kameraverleih GmbH an eine Beteiligungsgesellschaft und will den Generationswechsel gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter langfristig vorbereiten.

Käufer des Ludwig Kameraverleih ist die SL Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH von Dr. Stefan Laucher. Diese Beteiligungsgesellschaft hat auch schon Unternehmen aus ganz anderen Branchen übernommen, etwa dem Stahlhandel.

Martin Ludwig wird den Kameraverleih auch nach der Übernahme weiterhin leiten.

Die Ludwig Kameraverleih GmbH wurde von Martin Ludwig 1997 in München gegründet und ist als Verleih für professionelles Film-Equipment aktuell erfolgreich am Markt positioniert. Mit mehr als 40 Mitarbeitern betreut Ludwig Kameraverleih von insgesamt sieben Standorten aus zahlreiche Kunden in den Bereichen Kino-, Fernseh-, Werbe- und Dokumentarfilmproduktion. Zum Portfolio des Ludwig Kameraverleih gehören insbesondere Kameras, Objektive, Licht- und Bühnen-Equipment, sowie Lösungen zum Datenmanagement und mobile Regien.

Martin Ludwig: »Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, das eigene Lebenswerk in neue und gute Hände zu übergeben. Mit seiner Philosophie und klar formulierten Strategie hat mich Dr. Stefan Laucher – selbst seit vielen Jahren ein erfolgreicher Unternehmer – von Beginn der Gespräche an überzeugt.«

»Dieser Erwerb ist der nächste Meilenstein einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung«, erklärt Dr. Stefan Laucher und meint außerdem: »Ich habe größten Respekt für die über viele Jahre hinweg geschaffenen Erfolge und Werte, die Martin Ludwig in seinem Unternehmen aufgebaut hat. Auf dieser Basis und mit großem gegenseitigem Vertrauen wird unsere Zusammenarbeit gelingen.«

»Die Qualität des Equipments, das hohe Serviceniveau und der Enthusiasmus des Teams für die Arbeit und die Nähe der Mitarbeiter zum Kunden sind wichtige Stärken des Unternehmens. Die hohe Anerkennung durch unsere Kunden ist dem Engagement und der hervorragenden Arbeit unseres Teams zu verdanken. Auch in Zukunft wird die Bewahrung und der Ausbau dieser Stärken im Mittelpunkt des Handelns stehen«, so Martin Ludwig.

Dr. Laucher ergänzt: »Die Kunden und Partner von Ludwig Kameraverleih, und insbesondere unser Partner Panavision, profitieren von unserer hohen Zuverlässigkeit und Professionalität. Ludwig Kameraverleih hat den Anspruch, auch in Zukunft der Qualitätsführer der Branche zu sein.«

Weitere Infos zum Erwerber

Dr. Laucher ist als Director bei Nordwind Capital tätig, einem Unternehmen aus dem Bereich Venture Capital und Private Equity. Vorher war er für den Finanzdienstleister Morgan Stanley aktiv. Auch in anderen Unternehmen ist er engagiert, etwa bei Gabo, einem IT-Unternehmen, das im Bereich Geschäftsprozessoptimierung Lösungen anbietet. Die Beteiligungsgesellschaft, die nun den Ludwig Kameraverleih übernommen hat, ist ein Privatunternehmen von Dr. Laucher.