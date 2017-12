4K-Studio: Celebro Media in London

Celebro Media betreibt inmitten der Londoner Innenstadt ein 4K-Studio, das mit 4K-Kameras von Blackmagic, einem Motion-Control-System von Mark Roberts und umfangreicher Beleuchtung von Rotolight ausgerüstet ist. Produktionsleiter Andrew Lebentz berichtet im Video über das technische Konzept.

Celebro Media betreibt an verschiedenen Orten Studios für Broadcaster. In London ist das Unternehmen mitten im Zentrum der Stadt, beim Oxford Circus um die Ecke, mit diversen Studios und Editing-Suiten vertreten. In Moskau betreibt Celebro Media ein Studio direkt am Roten Platz. Im kommenden Jahr sollen zusätzliche Studios in den USA eröffnet werden.

Bei seinen Studios bevorzugt Celebro Technologien, die Broadcastern ein möglichst schnelles und effizientes Arbeiten ermöglichen sollen, erklärt Wesley Dodd, CEO von Celebro Media. Deshalb setze man auf 4K, IP und Automation. Mit diesem Konzept ist Celebro nach eigenen Angaben sehr erfolgreich.

Celebro konzentriert sich auf Live-TV-Produktionen und hat sich dabei in einem gewissen Maß auf die Nachrichtenproduktion spezialisiert — deckt aber auch andere Bereiche ab.

Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem die BBC, MTV und Discovery Channel.

Bei seinen Dienstleistungen beschränkt sich Celebro Media nicht nur auf die Technik, sondern unterstützt die Kunden auch bei der Entwicklung von Programmen und bei der Schulung von Mitarbeitern.







Im Studio in London arbeitet Celebro mit 4K-Studiokameras von Blackmagic und einem Motion-Control-System von Mark Roberts, erläutert Andrew Lebentz, Produktionsleiter von Celebro Media. Das habe sich als sinnvolle Kombination herausgestellt, die gut in das Workflow-Konzept bei Celebro Media passe.

Im Lichtbereich investierte Celebro Media nun in neue LED-Leuchten des Herstellers Rotolight. CEO Wesley Dodd erläutert: »Die Rotolight Anova Pro 2 ist das perfekte Licht für die Arbeit in der Live-Fernsehumgebung. Wir sind in der Lage, Menschen genau und sehr schnell zu beleuchten. Das spart uns Zeit, Fehler bei der Übertragung und viel Geld.« Er ergänzt: »Wir haben insgesamt 200 Leuchten dieses Typs für unsere neuen Studios in Washington, Moskau und Los Angeles bestellt.« Als bestehender Rotolight-Kunde wird Celebro Media damit weltweit zu den ersten Anwendern der Anova Pro 2 zählen.

»Rotolight ist ein absolut einzigartiges Produkt, da es im Studio und im Feld gleichermaßen gut funktioniert. Als wir die Live-OB-Seite unseres Geschäfts entwickelten, war die Anova Pro 2 eine offensichtliche Erweiterung unserer Geräteliste. Mit einer Leuchte mit einer so beträchtlichen Leistungssteigerung werden wir in der Lage sein, die anspruchsvollsten Standorte oder Wetterbedingungen zu bewältigen, während die Batterieeffizienz unser Setup vereinfacht. Durch den Einbau einer RJ45-DMX-Verbindung können wir sie in unserem Studio zu einem Bruchteil der Kosten mit den gleichen professionellen Ergebnissen installieren«, sagt Produktionsleiter Andrew Lebentz.