»Aus dem Nichts« gewinnt Golden Globe

Fatih Akins Kinodrama »Aus dem Nichts« hat in diesem Jahr den Golden Globe als bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen.

»Aus dem Nichts« feierte im vergangenen Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Weltpremiere und läuft derzeit in deutschen Kinos. Die Hauptdarstellerin Diane Kruger wurde für ihre Rolle in dem Film in Cannes mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet.

Der Film erzählt von einem rassistisch motivierten Anschlag in Hamburg, bei dem der kurdischstämmige Ehemann der Hauptfigur und deren gemeinsamer Sohn umgebracht werden. Diane Kruger spielt im Film die verzweifelte Ehefrau und Mutter der Anschlagsopfer, die versucht, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Realer Hintergrund dieser fiktiven Filmerzählung sind die Attentate, die der rechtsradikale NSU in Deutschland zwischen 1999 und 2007 verübte.

Bei der Verleihung der Golden Globes, die »Aus dem Nichts« nun in der Kategorie »nicht-englischsprachiger Film« für sich entscheiden konnte, konkurrierte der Film aus Deutschland unter anderem mit »The Square«, dem Gewinner des Europäischen Filmpreises.

Auch bei den Oscars ist der jüngste Akin-Film im Rennen und schaffte es auch dort auf die Shortlist für den besten nicht-englischsprachigen Film. Am 23. Januar 2018 wird die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekanntgeben, welche fünf Filme bei den Oscars in die Endrunde kommen.

Videoausschnitt der Verleihung