Schweizer Broadcaster RTS investiert in 4K-Handhelds von Panasonic

RTS stattet seine Außenreporter mit 4K-Handhelds von Panasonic aus und investierte zu diesem Zweck in 90 Einheiten des AG-UX180.

Die Außenreporter der RTS-Redaktionen nutzten schon seit sechs Jahren die gleichen Camcorder, als der Schweizer Broadcaster vor drei Jahren begann, sich nach Alternativen umzusehen, mit denen man die betagten Geräte ablösen und zukunftssicher investieren könnte. Also startete RTS eine entsprechende Ausschreibung.

Wegen der raschen Entwicklung im Bereich der 4K-Technologie beschloss RTS nach einer ersten Ausschreibungsrunde, den Ausschreibungsprozess neu aufzusetzen und auch neuere Camcorder mit 4K-Funktionalität einzubeziehen.

So wurden verschiedene 4K-Modelle getestet, unter anderem auch der Panasonic-Camcorder AG-UX180. Der setzte sich schließlich gegen die Konkurrenten durch.

»Neben dem sehr attraktiven Preis hat sich RTS für den AG-UX180 auch aufgrund seiner Kodierleistung und der optischen Fähigkeiten entschieden«, sagt Antoine Pham von Visuals Sàrl, dem Panasonic-Broadcast-Distributor für die Schweiz. »Der 4K 60p/50p AG-UX180 Camcorder bietet das branchenweit größte Weitwinkel mit 24 mm und einen 20fachen optischen Zoom.«

Insgesamt hat RTS 90 Ux180 bestellt und im November 2017 startete die Auslieferung der Panasonic-Camcorder an die 40 RTS-Sendestationen. Insgesamt werden 80 Video-Reporter mit den neuen Camcordern in der französischsprachigen Schweiz arbeiten. RTS (Radio Television Suisse) ist Mitglied der SSR SRG Gruppe, zuständig für die französischsprachigen Schweizer Kantone und hat seinen Sitz in Genf.

Um die neuen Camcorder kennen zu lernen, wurden die Geräte unter normalen Arbeitsbedingungen über einen Zeitraum von einem Monat eingesetzt. Im Kanton Wallis, in Genf und Lausanne standen die Camcorder den Annwendern zur Verfügung. Ein Techniker von Visuals Sàrl war eine ganze Woche vor Ort, um den beteiligten Journalisten die Camcorder im Detail zu erklären.

Infos zum AG-UX180

Der UX180 ist das Premium-Modell der UX-Baureihe von Panasonic. Er ist mit großem 1-Zoll-Sensor und fest eingebautem Objektiv ausgerüstet. Er bringt neben der leistungsfähigen 20fach-Zoomoptik einen optischen Bildstabilisator und intelligente AF-Funktionen mit.

Der UX180 kann in UHD auch mit 50p/60P und einer höheren Bitrate von 150 Mbps aufzeichnen. Zudem beherrscht er alternativ auch die Aufzeichnung im 4K-Raster (4.096 x 2.160) mit 24 fps.

Ist AVC als Codec ausgewählt, kann der UX180 wahlweise MOV- oder MP4-Files in den genannten Rastern und Bildraten aufzeichnen. Der Camcorder lässt sich aber auch im AVCHD-Modus betreiben – dann in unterschiedlichsten HD-Rastern. Auch SD-Aufnahmen sind möglich.

Die Bedienelemente am AG-UX180, wie die drei manuellen Ringe und die Benutzertaste, sowie die Schnittstellen, beispielsweise die 3G-SDI/HDMI- und XLR-Eingänge, sind auf die Anforderungen professioneller Anwender ausgelegt.