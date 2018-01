Geschäftsführung erweitert: Neuer CSO bei Riedel Communications

In der neu geschaffenen Position als Chief Sales Officer verantwortet Martin Berger seit November 2017 operativ und strategisch die globale Vertriebsstruktur sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei Riedel Communications.

Martin Berger erweitert in der Position als Chief Sales Officer neben Thomas Riedel als Chief Executive Officer und Frank Eischet als Chief Financial Officer, die Geschäftsführung der Riedel Communications GmbH.

»Ich kenne Martin Berger schon lange und freue mich sehr, dass wir mit ihm eine hochkarätige Verstärkung für den weltweiten Vertrieb und unser Geschäftsführungsteam gewinnen konnten«, so Thomas Riedel. »Martin verfügt über hervorragende Expertise in der Entwicklung von Vertriebs- und Marketingstrategien und ist mit einem internationalen, wettbewerbsintensiven Vertriebsumfeld bestens vertraut. Er wird uns prägend dabei unterstützen, das Unternehmen weiter für die Zukunft aufzustellen und mir gleichzeitig erlauben, mich intensiver meinen Kernthemen Innovation und strategische Zukunftsprojekte zu widmen.«

Martin Berger kommt zu Riedel Communications, nachdem er zuvor mehr als zwei Jahrzehnte lang für Vorwerk (Hersteller und Vertrieb von Haushaltsgeräten wie Staubsauger, Thermomix) in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland tätig war. Zuletzt war Berger als Senior Vice President Corporate Development / Marketing für die Strategie, Unternehmensentwicklung sowie das Marketing der Vorwerk-Gruppe verantwortlich.

»Riedel ist ein starkes, innovatives Unternehmen mit stetem Wachstum und finanzieller Leistungsfähigkeit. Ich bewundere schon lange, was Thomas Riedel mit seinem Team in Wuppertal entwickelt und in die Welt getragen hat. Jetzt freue ich mich auf diese spannende neue Aufgabe und auf die intensive Zusammenarbeit mit unserem begeisterten und begeisternden Team sowie Partnern und Kunden weltweit«, so Martin Berger. »Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns mit technologisch wegweisenden Lösungen und diesem starken Vertriebsteam gelingen wird, in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich weiter zu wachsen.«