CCTV: IP-basiertes Mobilsystem von Lawo in Pyeongchang

Der chinesische Staatssender CCTV hat bei Lawo ein mobiles Produktions-Setup geordert, das auf mc²-Mischpulten und Ravenna-Echtzeit-Signaltransfer basiert.

Das mobile Produktionssystem ist nicht nur innerhalb des Broadcasters CCTV eine Innovation, sondern es ist das erste System dieser Art in China insgesamt – und damit auch ein wichtiger Meilenstein für den deutschen Hersteller Lawo und den Generalunternehmer NDT. NDT mit Hauptsitz in Hongkong betreibt eine Niederlassung in Peking und ist von dort als Distributor und Anbieter von Systemlösungen in China aktiv — auch im Broadcast- und Telekommunikationsbereich. Das mobile IP-Audio-Setup ist das jüngste Projekt in der langjährigen Geschäftsbeziehung von CCTV und NDT.

Der chinesische Staatssender CCTV produziert Nachrichten, Dokumentationen, Comedy, Entertainment, Theater- und Sportprogramme für ein Publikum von mehr als einer Milliarde Menschen. 45 Fernseh- und Radiokanäle strahlt das Unternehmen aus.

Im Juni 2017 begann CCTV aktiv damit, sich mit IP-basierter mobiler Produktion von Sport- und Musikprogrammen auseinanderzusetzen – und bereits im Juli 2017 wurde Lawo beauftragt. Das System ist nun voll einsatzfähig und bereit für CCTVs Olympia-Berichterstattung aus Pyeongchang.

CCTV setzt Lawo-Mischpulte bereits seit 2008 ein und unterhält derzeit vier Studios von je 400 m², sowie drei Nachrichtenstudios mit mc²66-Mischpulten. Außerdem besitzt der Sender einen kleinen Audio-Ü-Wagen mit einer mc²56-Konsole. Mit den neuen mc²-Produktionsmischpulten kann bei CCTV erstmals eine umfassende IP-basierte Konfiguration realisiert werden.

»Unsere Lawo-Pulte haben sich als äußerst zuverlässig und bedienungsfreundlich erwiesen und bieten uns zukunftsweisende Technologie«, so ein CCVT-Sprecher. »Der Signalstandard Ravenna ist nicht nur kompatibel mit AES67, sondern bietet uns auch mehr Features und erweiterte Funktionalität.«

Mit dem Schritt hin zu IP-basierter mobiler Produktion im Audiobereich will CCTV seine Möglichkeiten für dedizierte Audio-Produktion und die Übertragung von Sport- und Musikprogrammen ausbauen — vor allem bei großen Events wie nun bei den Winterspielen in Pyeongchang. NDT konzipierte das System mit einem typischen Spine-Leaf IP-Switch-Netzwerk, bei dem zwei Cisco 3850-Switches als Main und als Backup fungieren. Weitere sechs Cisco 2960-Switches bieten Main- und Backup-Unterstützung für drei Remote-Stageboxen in einem System. NDT stellte auch eine globale Monitoring-Software bereit, um den Status der PTP-Masterclock und die Log-Files der Switches zu überwachen.

Die Toningenieure arbeiten bei diesem Setup an zwei mc²56-Mischpulten mit jeweils 32 Fadern, 288 DSP-Kanälen und einer Routing-Kapazität von 8.192 x 8.192 Mono-Kanälen, sowie an zwei 16-Fader-mc²36-Pulten mit 192 internen DSP-Kanälen und 512 x 512-Koppelpunkten. Mit der Integration von SoundGrid verfügen die Systeme über MADI- und Ravenna/AES67-kompatible Schnittstellen mit Dual-Router-Karten.

CCTV nutzt damit ein mobiles IP-basiertes Audiosystem, das zusammen mit einem mobilen IP-basierten Video-Setup in 4K betrieben wird. Das Gesamtsystem integriert zwei Dallis-I/O-Einheiten von Lawo für die AES-Signale von und zu den EVS-Servern, sowie drei abgesetzte Stageboxen mit sechs A-Mic8-Units sowie lokale Schnittstellen – eine A-Mic8, drei A-Digital8 und eine A-Madi4.

»Als erstes IP-basiertes mobiles System für CCTV und das ganze Land ist dieses Projekt eine hervorragende Referenz für Lawo Audiosysteme«, sagt He Fang Ming, Chief Representative für Lawo China / Hong Kong / Macau.