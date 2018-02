Euro Media Group: Neue Führungsstruktur mit zwei CEOs

Die Euro Media Group, in Deutschland besonders durch Nobeo in Hürth präsent, hat mit François-Charles Bideaux einen neuen CEO, der das Unternehmen künftig gemeinsam mit Patrick van den Berg leitet.

François-Charles Bideaux ist seit dem 1. Februar 2018 neu bei der Euro Media Group. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit Patrick van den Berg leiten, beide sind als gleichberechtigte Geschäftsführer des Unternehmens tätig.

François-Charles Bideaux war zuvor Head of Sports Production bei Canal+ in Frankreich. Vor Canal+ waren HBS und TF1 Karrierestationen von Bideaux, er kann auf insgesamt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Medien- und Broadcast-Industrie zurückblicken. Diese langjährige Branchenerfahrung bildet natürlich eine solide Basis, um in der neuen Position einen wichtigen Beitrag zur Strategieumsetzung der Euro Media Group zu leisten.

Der bisherige Interims-CEO Patrick van den Berg wird neben François-Charles Bideaux auch weiterhin, wie sein neuer Kollege, als Geschäftsführer agieren. Er hatte im vergangenen Jahr zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CFO auch die Funktion als Interim-CEO inne. Nun teilt er sich die Führung der Euro Media Group mit François-Charles Bideaux. Gemeinsam werden sie die strategische und geschäftsführende Leitung des Konzerns übernehmen.

François-Charles Bideaux erklärt: »Ich freue mich sehr und es ehrt mich, dass ich gemeinsam mit Patrick van den Berg die Führung der Euro Media Group übernehmen und meine Erfahrungen teilen kann, um den Konzern weiterzuentwickeln und zu integrieren. Einer meiner Schwerpunktbereiche wird sein, den Konzern auf den geschäftlichen Wandel vorzubereiten, der Bereiche wie UHD, IP-Produktion, dezentrale Produktion, einfache oder vereinfachte Produktion sowie verschiedene neue digitale Dienstleistungen umfassen wird. Es wird zudem wichtig sein, unsere Teams im Zuge dieser technologischen Evolutionen und der neuen Anforderungen in unserem Markt im Allgemeinen zu begleiten.«

Patrick van den Berg ergänzt: »Ich freue mich sehr über das Eintreffen von François-Charles und die neue Führungsstruktur der Euro Media Group. François-Charles und ich ergänzen uns sehr gut mit unseren Werdegängen und Erfahrungen und können somit ausgezeichnet dazu beitragen, unsere ehrgeizigen Pläne innerhalb des Konzerns umzusetzen. Nach dem erfolgreichen Jahr 2017 haben wir große Ambitionen für 2018 und darüber hinaus.«

Hintergrund Euro Media Group

Die Euro Media Group besitzt in Europa eines der größten Angebote an Studios, sowie eine der größten Flotten an mobilen Produktionseinrichtungen. Sie hat Tochterunternehmen und Niederlassungen in verschiedenen Ländern Europas.

Euro Media ist unter anderem Partner internationaler Veranstaltungen, darunter von Sportereignissen wie Tour de France, Fußballweltmeisterschaft, Ryder Cup und Formel 1. Live-Shows wie der Eurovision Song Contest, königliche Hochzeiten und Konzerte spielen im Portfolio des Unternehmens ebenso eine wichtige Rolle, wie Unterhaltungssendungen.