Live Production Forum auf der Prolight+Sound

New Media AV, Distributor für Soft- und Hardware aus dem Video- und Broadcastbereich, zeigt vom 10. bis 13. April auf der Prolight+Sound in Frankfurt Lösungen für den Liveproduktionsbereich.

Gemeinsam mit den von New Media AV vertriebenen Marken Blackmagic Design, Livestream, Litepanels, Sachtler, Vinten, Anton/Bauer und Autocue werden auf dem New Media AV Live Production Forum spielfertige Produktionsketten präsentiert. Die Besucher sehen alle Teile eines Live-Produktions-Prozesses in Aktion. Von Kameras über LED-Leuchten bis hin zu Bildmischern und Streaming-Encodern ist eine Vielzahl von Geräten zu sehen. New Media AV präsentiert Lösungen in verschiedenen Größenordnungen, so dass sowohl professionelle Fernsehstudios als auch Streaming-Anfänger auf dem Live Production Forum fündig werden.

New Media AV zeigt unter anderem die Ursa Broadcast von Blackmagic Design, das ATEM 1M/E Advanced Panel, die Streamingkamera Mevo Plus von Livestream, die Gemini 2×1 von Litepanels sowie das Flowtech 75-Stativ von Sachtler und Vinten.

Das New Media AV Live Production Forum ist für die Dauer der Prolight+Sound vom 10. bis 13. April 2018 durchgängig zu finden.