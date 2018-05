Andy Sauer neu im Vertrieb von DoPchoice

Andy Sauer ist neuer Sales und Business Development Manager bei DoPchoice.

Andy Sauer hat sowohl als Beleuchter am Set gearbeitet als auch maßgeblich den Vertrieb bei Lightequip in Köln mit geprägt. In seiner neuen Position bei DoPchoice aus München ist Andy Sauer als Sales und Business Development Manager tätig.

»Wir freuen uns sehr, mit dem sehr erfahrenen Vertriebsexperten Andy Sauer unser Sales Team verstärken zu können« sagt Stefan Karle, Geschäftsführer DoPchoice.