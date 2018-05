KST: Rental und Demo mit Varicam LT erweitert

Die Panasonic-Kamera Varicam LT wird in Zukunft bei KST eine größere Rolle spielen: im Rental-Bereich, aber auch in der Entwicklung und im Demo-Bereich.

Die KST Moschkau GmbH investiert im Rahmen der technischen Ausstattung ihres Competence Centers in sechs Panasonic-4K-Kameras des Typs Varicam LT in der Version 6. Die Kameras werden im hauseigenen Demo-Bereich, den das Unternehmen derzeit — sowohl räumlich als auch technisch — massiv erweitert und mit Virtual-Set-Technik ausstattet, eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem werden die Kameras auch im Rental-Bereich in Form eines optimal abgestimmten Sets zur Verfügung stehen: etwa auch für die parallele Live-Produktion und Raw-Aufzeichnung.

Das Rental-Set besteht jeweils aus: Varicam LT, Viewfinder, Monitor, Canon-4K-Objektiv CN7x17 mit Hinterkamerabedienung, Stativset, SMPTE-Transmission von Ereca, AK-HRP1000 ROP und dem notwendigen Zubehör. Ebenfalls Teil des Sets kann optional der Panasonic-Mischer AV-HS6000 in der 4K-Version sein.

Der Abgriff der Raw-Daten erlaubt es in Kombination mit der Ereca-Übertragungstechnik, die Qualität und den Look der Varicam LT in der TV-Produktion einzusetzen. Typische Studiokamera-Features wie Tally, Return-Video und Interkom sind somit ebenso eingebunden, wie die notwendigen Shading-Modi.

»Damit ist es nun möglich, den begehrten Cine-Look der Varicams ohne Workflow-Kompromisse in die Studio/Event-Produktion zu bringen und dabei zusätzlich von der inzwischen legendären dualen ISO-Nativität mit 800 und 5.000 ISO und der HDR-Fähigkeit der VariCams zu profitieren«, erklärt Axel Moschkau, Geschäftsführer von KST.

Die Kameras und das Rental-Set sollen ab Ende Mai/Anfang Juni 2018 bei KST anmietbar sein.