Philip von Senden bei Robycam Germany

Robycam Germany verpflichtet Philip von Senden als Geschäftsführer. Er war zuvor unter anderem als Geschäftsführer von Spidercam tätig.

Als Co-Geschäftsführer von Robycam Germany wird Philip von Senden das neu gegründeten Unternehmen zusammen mit Stefan Breder leiten. Robycam Germany vermietet und verkauft Robycam-Seilkamerasysteme.

Von Senden verfügt über exzellente Kenntnisse in der Live-TV-Branche, insbesondere in Bezug auf 2- und 3-dimensionale kabelgebundene, fliegende Kamerasysteme. Als Geschäftsführer der Spidercam GmbH war er maßgeblich für die Strategie und Entwicklung dieses Unternehmens verantwortlich. In seinen Tätigkeitsbereich fiel auch die Betreuung großer nationaler und internationaler Sport- und Show-Veranstaltungen, darunter die Olympischen Sommer- und Winterspiele 2016 und 2018, mehrer Uefa Champions League Finals, Fußball-Welt- und Europameisterschaften, sowie Show-Produktionen mit Stars wie Coldplay oder Helene Fischer. Zuvor war er in leitender Tätigkeit in mehreren Unternehmen der Broadcast-Branche tätig, darunter Plazamedia, White Balance, TVN und Sat.1.

Philip von Senden zu seinem Wechsel zu Robycam Germany: »Ich freue mich sehr, dass Stefan Breder auf mein Know-how und Branchenwissen vertraut, um die Robycam Germany am Markt zu etablieren. Das Robycam System ist technologisch sehr fortschrittlich und flexibel einsetzbar. Jetzt gilt es, das enorme Potenzial des Systems voll zur Geltung zu bringen – dazu setze ich mich mit voller Kraft ein.«

Mit der Robycam Germany überführt Broadcast Solutions den Bereich Vermietung und Verkauf von Robycam Seilkamerasystemen in eine neue Gesellschaft.