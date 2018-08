Ultra-HD-Demo auf der IFA

Die Deutsche TV-Plattform wird während der IFA 2018 eine UHD-Demo zeigen. Dabei werden eine Reihe von Clips im Format SDR, HDR/HLG oder Dolby Vision auf UHD-TV-Geräten ausgespielt. Rohde & Schwarz unterstützt die Präsentation mit Equipment.

Rohde & Schwarz unterstützt die Demo mit der Ingest-und Playout-Plattform R&S Venice 4K, der Encoding- und Multiplexing-Lösung R&S AVHE100 sowie dem Multi-Standard-Modulator R&S SFC.

Bei der UHD-Demo der Deutschen TV-Plattform wird das vorhandene 4K-Material über die Playout-Plattform R&S Venice 4K ausgespielt und zusammen mit den notwendigen HDR-Metadaten an die Encoding- und Multiplexing-Lösung R&S AVHE100 übertragen. Diese enkodiert die Videodaten in das effiziente HEVC-Format. Am Ausgang übergibt das R&S AVHE100 einen Multiplex, an den R&S SFC zur Modulation. Von dort aus wird das erzeugte Signal an die TV-Geräte übertragen und dort angezeigt.

R&S Venice 4K ist ein klassischer Videoserver für SDI-Ingest und Studio-Playout, Datei-Import, Transcoding und Medien-Transfer. Die Encoding- und Multiplexing-Lösung R&S AVHE100 ist eine komplett softwarebasierte, flexible Multi-Codec-Plattform für HEVC, H.264 und MPEG-2, die eine Mischung aller Codecs bei allen möglichen Auflösungen auch in einem Statistischen Multiplex ermöglicht.

Der R&S SFC Compact Modulator ist eine kostengünstige Multistandard-Signalquelle. Er unterstützt Echtzeit-Codierung für alle gängigen digitalen und analogen Fernseh- und Hörfunkstandards. Mit eingebautem Computer eignet sich der R&S SFC zum autonomen Betrieb.

Die Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern, Geräteherstellern, Infrastrukturbetreibern, Service- und Technik-Providern, Forschungsinstituten und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit 25 Jahren die Einführung und Weiterentwicklung von digitalen Technologien auf Grundlage offener Standards.