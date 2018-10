BKM beerbt BMWi

2016 hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel den German Motion Picture Fonds (GMPF) aufgelegt. Jetzt hat Gabriel-Nachfolger Peter Altmeier (CDU) den GMPF an das BKM seiner Parteifreundin Monika Grütters abgetreten – ein paar Tage vor dem 20. Jubiläum der Kanzleramts-Dienststelle.

Mit 10 Millionen Euro ist der GMPF eher ein Töpfchen, verglichen mit dem, was die Filmförderungsanstalt (FFA) sonst so zu verwalten hat. Zustande kam der GMPF, weil das BKM vor 2016 wenig digitale Bewegung zeigte; den DFFF 2 mit ähnlichen Möglichkeiten gibt es ja erst seit gut einem Jahr. Gabriel kam damit einer Branchenforderung nach, die durch eine Studie zur Filmwirtschaft aus seinem Ministerium gestützt wurde: Jeder Euro »filmische« Bruttowertschöpfung ziehe 1,60 Euro gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung nach sich. Und das nicht nur durch Dreharbeiten, sondern auch durch »digitales Filmschaffen in Deutschland« – vorzugsweise für hochpreisige Filme und Serien. So sind inzwischen auch VFX-Produktionen und andere digitale Filmarbeiten ohne Realdreh in Deutschland förderfähig. In diesem Sinne wurden vom BMWi 18 Filme und Serie gefördert. Das reicht vom Animationskino á la »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« über beide »Babylon Berlin«-Staffeln bis zu internationalen Serien-Koproduktionen wie »Berlin Station« und »Counterpart«.

Mit dem Übergang an das BKM bekommt der GMPF eine besondere Orientierung auf Produktionen für On Demand-Plattformen und TV-Serien und Filme und wird damit gegen Kinofilme abgegrenzt, die sich beim DFFF bedienen können. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht den Zuwachs ihrer Förderhebel entsprechend des Koalitionsvertrages – als ersten Schritt zur Abstimmung der bestehenden Filmförderungen mit dem Ziel die wirtschaftliche und die kulturelle Filmförderung des Bundes in einer Hand zu bündeln. Die prozentuale Förderhöhe wird einheitlich auf 20 Prozent der deutschen Herstellungskosten angehoben. Die noch vom BMWi zugesagten Förderungen werden von dort ausfinanziert.

Die neue Richtlinie zum GMPF traten dieser Tage in Kraft; eine Kurzinfo zu den Änderungen und ein Überblick des BMWi über geförderte Projekte liegt vor. Die Abwicklung bleibt bei der FFA.