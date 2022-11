Territory Studio expandiert nach München

Territory Studio aus London kündigt einen neuen Studio-Standort in Penzing bei München an.

Territory Studio war an der Produktion großer Spielfilme wie etwa »The Batman«, »Blade Runner 2049«, »Bond: No Time To Die« beteiligt. Nun hat das Studio einen neuen Standort bei München angekündigt. Dies geschieht kurz nachdem der Kreativspezialist sein erstes europäisches Projekt in Barcelona bekannt machte.

Anfang des Jahres haben die Gründer von Territory Studio, David Sheldon-Hicks und Nick Glover, außerdem die Territory Group ins Leben gerufen, ein Zusammenschluss von Studios, der das Territory Studio und die kürzlich übernommene Cantina Creative umfasst.

Zusammen mit den bestehenden Territory Studio Standorten in San Francisco, Barcelona und London biete der stetig wachsende deutsche Markt für Games, Animation und VFX interessante Möglichkeiten für neue Projekte.

Das neue Studio wird in den Penzing Studios angesiedelt sein, einem neuen großen digitalen Produktionszentrum, das Anfang des Jahres mit besonderem Fokus auf die Entwicklung digitaler und virtueller Produktionen eröffnet wurde.

Mit dieser Ankündigung will Territory den Zugang zu kreativen Talenten in Deutschland und den angrenzenden mittel- und osteuropäischen Ländern ermöglichen, um die Arbeit an zukünftigen Projekten zu unterstützen.

Andrew Popplestone, Global Executive Creative Director bei Territory Studio, sagte: »Dieser neue Standort bietet Territory Studio eine gute Möglichkeit, die Position auf dem europäischen Markt auszubauen und von den einmaligen Chancen des Kontinents zu profitieren. Wir freuen uns darauf, Teil einer der am schnellsten wachsenden Kreativbranchen in Europa zu werden und unseren einzigartigen Ansatz für Motion Design einzubringen.«