HSE24 nutzt Drahtlossystem von DTC Domo Broadcast

Im Sommer ging das Ismaninger Homeshopping-Unternehmen HSE24 erstmals mit seinem eigenen DTC OBTX Drahtlossystem On-Air. Der OBTX ist ein 3G-fähiger Clip-On Kamerasender von DTC Domo Broadcast, der dank seines integrierten Camera Control Moduls die Kamera vollumfänglich steuern kann.

HSE24 nutzt den OBTX aufgrund seiner leichten und kompakten Bauart für den Betrieb an einer Handkamera oder Steadicam.

Der OBTX bietet völlig neue und flexiblere Möglichkeiten, um auf der Außenstudiofläche sowie in den zwei Studios zu produzieren. HSE24 kann seinen Zuschauern die Produkte so in neuen und spannenden Perspektiven näher bringen. MCI unterstütze HSE24 in der Testphase mit umfangreichen Tests zur Sicherstellung einer optimalen Funkabdeckung der Produktionsbereiche.

HSE24 bietet seinen Zuschauern ein 24-Stunden-Programm auf drei Sendern und produziert ausschließlich live. HSE24 habe sich für das Drahtlossystem von DTC Domo Broadcast aufgrund von dessen hoher Verlässlichkeit und Robustheit entschieden. Das System zeichne sich darüber hinaus durch eine hohe Modularität und Erweiterbarkeit aus und eigne sich aufgrund der Flexibilität auch gut für weitläufigere Projekte. Die Steadicam ist dabei so kompakt und so leicht wie möglich gebaut, um dem Operator ausreichend Gestaltungsspielraum zu geben und ihn nicht unnötig zu belasten.

Der Vertrieb Studio Hamburg MCI nennt noch weitere Anwender des Systems:

Der Hessische Rundfunk setzt ebenfalls auf den OBTX Sender sowie den ProRXD Empfänger von DTC und setzt sie aufgrund ihrer extrem hohen Reichweite und Zuverlässigkeit bei großen Sportveranstaltungen auf Kameramotorrädern und in Helikoptern ein.

Der Bamberger Rundfunk hat sich für die gleiche Kombination entschieden, um diese bei den »Brose Bamberg« Basketballern für Stadion-, Hallen- sowie Fan TV einzusetzen.

Weiter nutzen auch die Lang AG im Rental-Bereich, Audio & Frames bei Veranstaltungen und der Westdeutsche Rundfunk bei mobilen Produktionen die Produkte des britischen Herstellers DTC Domo Broadcast.