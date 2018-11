ZweiB investiert in Clipster Mastering Station von Rohde & Schwarz

ZweiB, Spezialist für Kino- und Veranstaltungstechnik sowie Medien- und Postproduktion, verstärkt sein Equipment mit der Mastering Station R&S Clipster von Rohde & Schwarz. Das Unternehmen nutzt R&S Clipster zum DCI- und IMF-Mastering in der Postproduktion.

R&S Clipster verarbeitet Bilder in Echtzeit bis 4k120p und bietet eine breite Palette professioneller Mediendateiformate. Da er auch Basisband-SDI bietet, lässt sich R&S Clipster mit seinen integrierten Tools in verschiedenen Workflows der Postproduktion einsetzen. Zu den wesentlichen Funktionen von R&S Clipster gehören DCI & IMF Mastering, Farbformat-Transformationen in SDR und HDR und eine umfassende Codec-Unterstützung. Die Wiedergabe über professionelle Display-Schnittstellen sei absolut zuverlässig, so der Hersteller.

Mit R&S Clipster will ZweiB den wachsenden Anforderungen bezüglich höherer Auflösungen und Qualität beim Videocontent begegnen. ZweiB setzt die Mastering Station vor allem für DCP-Mastering von Fileformaten bis zu 4K, Titelinsertion, Ton und Untertiteln ein. Dazu gehört auch der Qualitätscheck. Auch hochwertige Trailer- und Teaser-DCPs werden mit R&S Clipster produziert und für den Download aufbereitet. ZweiB kommt dabei die Flexibilität durch die zahlreichen Medienformate der Mastering Station zugute. Filme lassen sich online editieren und in verschiedene Ausgabeformate umwandeln. Die bereits digitalisierten Filme können auf diese Weise schnell konvertiert und verarbeitet werden. Auch Anpassungen in letzter Minute, wie beispielsweise Änderungen der Untertitel, sind einfach möglich.

Tammo Buhren, Geschäftsführer bei ZweiB, sagt: »Bereits der R&S Clipster der vierten Generation war bisher unser wichtigstes Werkzeug für alle Arbeiten im Bereich Post-Produktion, DCI-Mastering und Transcoding. Mit dem R&S Clipster 6 können wir unsere Workflows nochmals deutlich beschleunigen und unsere Kunden in den Bereichen HDR- und IMF-Mastering noch umfangreicher unterstützen. Für uns war die Investition eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft.«