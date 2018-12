Lawo Sound für eSports-Arena in Las Vegas

Allied eSports International realisierte eine neue eSports-Wettkampfstätte für Computerspiele im Luxor Hotel am Las Vegas Strip. Dort ist umfangreiche Lawo-Audiotechnik im Einsatz.

Allied eSports International realisierte eine neue Wettkampfstätte für Computerspiele im Luxor Hotel am Las Vegas Strip. »Unser Ziel war es, eine schlüsselfertige Infrastruktur für viele verschiedene Live-Events aufzubauen und Content in einem Stil und einer Qualität zu produzieren, die den aktuellen Broadcaststandards entspricht oder diese noch übertrifft«, erläutert Drew Ohlmeyer, Head of Content, Allied Esports International & eSports Arena Las Vegas. Im Rahmen der Umgestaltung des ehemaligen Nachtclubs wurde der Broadcast-Dienstleister Allied CBT Systems mit dem Design und dem Aufbau eines für hochverfügbare Streaming-Videoübertragungen ausgelegten A/V-Systems beauftragt.

Darrel Wenhardt, President & CEO von CBT Systems, war sich von Anfang an im Klaren darüber, dass das bisherige Audiosystem den Anforderungen von eSports nicht genügen würde. CBT entschied sich daher für ein Lawo mc²36 Audiomischpult für den Front-of-House-Bereich und ein zweites mc²36 als Herz der Produktionsregie für die Streaming-Broadcast-Aufgaben.

In Zusammenarbeit mit CBT Systems begann Allied eSports International Mitte 2017 mit der Planung für eine Live-Performance/Broadcast-Location mit Zuschauerplätzen, mehreren Kameras, großen Videowänden und einem hochwertigen FOH-System. Teil dieses Planes war das Echtzeit-Streaming der einzelnen Wettkämpfe als Live-Programme in Broadcast-Qualität zu Abonnenten auf der ganzen Welt.

Um diese Ziele und eine maximale Bandbreite zu erreichen, wurde Kupfer durch Glasfaser ersetzt. Außerdem wurde ein völlig neues Audiosystem spezifiziert und installiert: zwei Lawo mc²36-Pulte mit je 24 Fadern kommen für den FOH-Sound und den sendefertigen Audio-Mix für Livestreams zum Einsatz. Beide Konsolen sind über Ravenna mit einem Lawo Nova37 Router vernetzt. Die Signale werden über vier kompakte Lawo Dallis Stageboxen mit je 32 Mic/Line I/O, 8 AES I/O, 8 GPIO und 1 MADI Port bereitgestellt. Lawo A-mic8 IP-Audioschnittstellen mit AES67-AoIP-Anschlüssen stehen für die Mikrofone bereit, die bei den Events genutzt werden.

Planung und Umbau der kompletten Anlage konnten bereits nach fünf Monaten abgeschlossen werden, wobei Lawo-Mitarbeiter CBT Systems und eSports bei der Inbetriebnahme und Schulung vor Ort unterstützen.

»Es war ein spannendes Projekt«, sagt Michael Müller, VP of Sales bei Lawo USA. »Es hat richtig Spaß gemacht, gemeinsam mit CBT Systems und eSports an einer umfassenden Lösung zu arbeiten. Lawo ist seit jeher bei der Produktion von traditionellen Live-Sportsendungen involviert und kennt sich mit Netzwerken für die Audioproduktion im Sport- und Livestreaming-Bereich bestens aus. Gleiches möchten wir auch im expandierenden eSports-Bereich leisten: Dies ist eine großartige Gelegenheit, Live-Sound mit Broadcast-/Streaming-Technologien zu verbinden und dafür eine einheitliche Netzwerkplattform zu nutzen.«

Der neue Veranstaltungsort von Allied eSports wurde im März 2018 eröffnet und ist seither die erste Adresse für hochkarätige Veranstaltungen mit namhaften Gamern und erstklassigen Gaming-Wettbewerben.