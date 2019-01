Wechsel in der Geschäftsführung bei Flying Eye

Mit Beginn des neuen Jahres wurde Kemal Görgülü, bislang Partner von Flying Eye, zum Geschäftsführer berufen. Er folgt auf Hans-Peter Richter, der bisher gemeinsam mit Peter Künzel die Geschäfte der Firma leitete.

»Wir freuen uns, mit der Ernennung von Kemal Görgülü zu einem der beiden Geschäftsführer den Generationswechsel bei Flying Eye weiter voran treiben zu können« kommentiert der scheidende Geschäftsführer und Gründungspartner Richter den Wechsel an der Firmenspitze. »Mit der erstmaligen Besetzung einer Managementposition durch einen Partner, der nicht zugleich Gründungsmitglied der Gesellschaft ist, setzen wir auf Kontinuität und weiteres Wachstum unserer Firma.«

Kemal Görgülü, dessen Themenschwerpunkte innerhalb von Flying Eye unter anderem die neuen Medien und die damit zusammenhängenden Technologien sind, kommentiert den Wechsel wie folgt: »Ich freue mich auf die Herausforderungen, die mit der Leitung eines seit über 20 Jahren am Markt etablierten Unternehmens verbunden sind. Aus meiner langjährigen Tätigkeit für das Unternehmen kenne ich alle Partner und freien Berater von Flying Eye und weiß, dass ich mich auf dieses schlagkräftige Team verlassen kann.«

Kemal Görgülü hat Medienwirtschaft an der FH Wiesbaden und Filmregie an der Ecole Supérieure d’Audiovisuel (ESAV) in Toulouse studiert. Neben Forschungsprojekten im Bereich Digitales Kino, 3D-TV und Online Video Content Syndication hat Kemal Görgülü zahlreiche Projekte bei Fernsehsendern begleitet, wo er insbesondere Sollkonzepte und Schnittstellen für filebasierte Workflows innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette vom Ingest über die Produktion zur Archivierung und bis zur Verwertung in den Neuen Medien (OTT Plattformen, Mediatheken, etc.) erstellt und die Implementierung begleitet hat.

Kemal Görgülü ist seit 2008 Partner bei Flying Eye.