Broadcast Solutions geht nach UK

Während aktuell viele Unternehmen von UK auf den Kontinent flüchten, geht Broadcast Solutions in die andere Richtung und startet mit Büros und neuem Team in Großbritannien.

Broadcast Solutions, einer der größten Systemintegratoren Europas, gründet ein neues Unternehmen in Großbritannien. Die neu gegründete Broadcast Solutions (BS) UK Ltd. wird ihren Sitz in Basingstoke, Hampshire haben. Das UK-Team wird auf der BVE Show präsent sein, die vom 26. bis 28. Februar in London stattfindet.

Man sei ab sofort mit einem engagierten Team aus Broadcast-Experten auf dem britischen Markt aktiv und biete das komplette Systemintegrations- und Produktportfolio des Unternehmens an, so Broadcast Solutions.

Der Systemintegrator aus Bingen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und Entwicklung von über 300 Broadcast-Projekten in mobilen und festen Installationen. Mit dem Hauptsitz in Deutschland und mehreren Unternehmen und Niederlassungen in Europa, Asien und dem Mittleren Osten nutzt das Unternehmen die Expertise und das Know-how seines internationalen Teams für Projekte weltweit. In Großbritannien beginnt das Unternehmen mit einem Team von etablierten Broadcast-Experten und ist bereits jetzt auf Wachstumskurs.