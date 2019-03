News: Kurz und knackig – KW 11.19

Der Schauspielerverband BFFS und Ver.di loben den Deutschen Fairnesspreis 2019 aus. Am 13. September wird im Berliner Zoo-Palast eine fiktionale Film- oder eine Serienproduktion gewürdigt, »die in besonderer Weise den Blick auf das Thema Fairness in all seinen gesellschaftlich relevanten Aspekten lenkt«. Fokusthema in diesem Jahr ist Diversity. 20 Branchenverbände können bis Ende April jeweils eine Produktion vorschlagen, die zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. März 2019 herausgebracht und unter fairen Produktionsbedingungen entstanden ist. Drei der fünf Juryplätze stehen jährlich rotierend den Branchenverbänden zur Verfügung.