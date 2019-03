Markus Zeiler wird in den Vorstand der Arri AG berufen. Bisher war er Leiter der Business Unit Lighting. Sein neuer Verantwortungsbereich innerhalb des Vorstands wird die Leitung des Arri Rental Geschäfts weltweit sein.

Der Aufsichtsrat der Arri AG hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, den Vorstand der Arri AG, bestehend aus Dr. Jörg Pohlman und Dr. Michael Neuhäuser, mit Markus Zeiler zu erweitern.

Professor Dr. Hans-Jörg Bullinger, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Arri AG zur Ernennung von Markus Zeiler: »Das Verleihgeschäft ist für Arri von großer Wichtigkeit. Bereits die Firmengründer, August Arnold und Robert Richter haben ab 1917 Filmtechnikgeräte nicht nur gebaut, sondern auch das Verleihgeschäft vorangetrieben.« Und weiter: »Die Geschäftsentwicklung von Arri Rental ist gut, weltweit jedoch sehr unterschiedlich. Nordamerika, als wichtigster Film- und TV-Markt bietet Arri Rental hierbei besondere Chancen, jedoch auch Herausforderungen. Markus Zeiler wird sich dieser Aufgabe sicherlich mit derselben Leidenschaft widmen, wie er erfolgreich über sechs Jahre hinweg das Lichtgeschäft bei Arri geführt und ausgebaut hat.«

Markus Zeiler ist Diplom-Physiker der Universität Regensburg und der University of Reading, UK. Im Jahr 2000 startete Zeiler seine berufliche Karriere bei Osram Opto Semiconductors als Entwicklungsingenieur für LED und Sensorik. In den Folgejahren hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Vertrieb und Marketing inne, wobei er unter anderem für zwei Jahre in Yokohama, Japan tätig war. Nach zehn Jahren wechselte er als General Manager in das Start-Up der Optogan, um das internationale Geschäft aufzubauen. Im Januar 2013 holte Arri Markus Zeiler nach Stephanskirchen in den Bereich Lichttechnik, den er seither gemeinsam mit Markus Lampier sehr erfolgreich geleitet hat.

Markus Zeiler war maßgeblich für den Ausbau der digitalen LED-Technik und der Einführung der SkyPanel-Plattform bei Arri verantwortlich.