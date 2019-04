Anga Com veröffentlicht Kongressprogramm

Die Anga Com findet vom 4. bis 6. Juni 2019 in Köln statt. Breitbandgipfel, Mediengipfel, International Content Summit und CTO Summit sind Teil des Programms.

Die Anga Com 2019 hat das Kongressprogramm mit insgesamt 36 Veranstaltungspanels veröffentlicht. Die Höhepunkte bilden erstmals vier Gipfeldiskussionen, davon jeweils zwei in Deutsch und zwei in Englisch: Der Breitbandgipfel, der Mediengipfel, der International Content Summit und der International CTO Summit. Die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online findet vom 4. bis 6. Juni 2019 in Köln statt.

Der Mediengipfel findet am Mittwoch, 5. Juni 2019 statt und diskutiert das Thema »Streaming als Game Changer für Film und Fernsehen«. Zugesagt haben Conrad Albert (Deputy CEO / Group General Counsel, ProSiebenSat.1 Media), Dr. Thomas Bellut (Intendant, ZDF), Dr. Manuel Cubero (Chief Commercial Officer, Vodafone Deutschland), Matthias Dang (Geschäftsführer Vermarktung, Technologie & Daten, Mediengruppe RTL Deutschland), Kathleen Finch (Chief Lifestyle Brands Officer, Discovery), Dr. Christian Franckenstein (CEO, Bavaria Film) und Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer, Amazon Prime Video Germany). Moderator ist Thomas Lückerath (DWDL.de).

Der Breitbandgipfel findet ebenfalls am Mittwoch, 5. Juni 2019 mit dem Titel »Glasfaserausbau im Faktencheck« statt. Zugesagt haben: Timm Degenhardt (CEO, Tele Columbus), Timo von Lepel (Geschäftsführer, NetCologne), Uwe Nickl (Geschäftsführer, Deutsche Glasfaser), Winni Rapp (CEO, Unitymedia), Norbert Westfal (Sprecher der Geschäftsführung, EWE TEL / EWE Vertrieb) und Dr. Dirk Wössner (Vorstand Deutschland, Deutsche Telekom). Es moderiert Ina Karabasz (Handelsblatt).

Die Highlights des internationalen Programmteils, der aus insgesamt 18 englischsprachigen Panels besteht, bilden der International Content Summit und der International CTO Summit am ersten Messetag. Auf dem International Content Summit diskutieren unter der Überschrift »Content Strategies for Broadband Networks, Satellite and OTT«: Thomas Christensen (CEO, Nordija), Jeroen Ghijsen (Founder & CEO, Metrological), Marc Antoine d’Halluin (Chairman of the Board, M7 Group), Philippe Oliva (Executive Vice President of Sales and Products, Eutelsat), Jean-Marc Racine (Chief Product Officer and General Manager of EMEAR, Synamedia), Wilfried Urner (CEO, HD PLUS) und Christoph Vilanek (CEO, freenet). Für den International CTO Summit haben zugesagt: Colin Buechner (Managing Director Access Network, Liberty Global), Michael Fränkle (Senior Vice President Networks & CTO, TDC Group), Elmar Grasser (CTO, Sunrise Communications), Thomas Helbo (EVP, Fixed Technology, Tele2), Gerhard Mack (CTO, Vodafone Deutschland), Steve McCaffery (President International, ARRIS Group) und Axel Sihn (Managing Partner & CEO, WISI).

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com, sagt: »Wir haben unser Kongressprogramm nochmals ausgebaut und neue Themen wie 5G, Streaming, Big Data und Smart City deutlich aufgewertet. Auch die Ausstellung wird einen neuen Rekord erzielen. Wir haben an 470 Aussteller schon jetzt mehr Standfläche vermietet als im letzten Jahr. Neben dem wachsenden Engagement internationaler Ausrüster freuen wir uns besonders über zahlreiche Standvergrößerungen aus dem Mittelstand.«

Am dritten Veranstaltungstag, Donnerstag, 6. Juni 2019, führen die Anga Com, das Breitbandbüro des Bundes und der VATM e.V. zum zweiten Mal einen gemeinsamen Breitbandtag durch. Nach der erfolgreichen Premiere in 2018 wird dieses Jahr das Thema Smart City im Fokus stehen. Die Teilnahme am Breitbandtag ist bei vorheriger Online-Anmeldung kostenfrei. Die Eröffnungsdiskussion hat das Thema »Smart City und 5G«.