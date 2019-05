News: Kurz und knackig – KW 19/2019

Werden die Letzten die Ersten sein? Apple steigt in das VoD-Geschäft ein. Eine neue EU-Datenbank listet europäische Produktionen in VoD-Plattformen. Während die Loewe AG wieder in Insolvenz steht, kündigen Huawei und andere 5G-Fernseher an. Deren 8K-Displays brauchen eine KI, wobei das »I«-Kürzel keinesfalls für »Inhalte« steht …