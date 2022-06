News: Kurz und knackig – KW 22/2022

Für die deutschen Beiträge zu allen Kategorien des 95. Oscar-Wettbewerbs können Produzenten bis zum 12. August Filme bei Germans Films einreichen, die die AMPAS-Kriterien erfüllen. Die Meldung an die US-Filmakademie erfolgt am 3. Oktober. Eine 15 Titel-Shortlist wird am 21. Dezember und die Nominierungen am 24. Januar 2023 veröffentlicht. Die Verleihung findet am 12. März statt.