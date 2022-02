News: Kurz und knackig – KW 8/2022

Arte will ab 2023 via Sat auf UltraHD umsteigen, so die KEF. Sie bestätigte den dafür angemeldeten Finanzbedarf des deutsch-französischen Kulturkanals. Die ARD sieht für UHD »auch in absehbarer Zeit nicht genügend Programm in dieser Qualitätsstufe« und verzichtet ebenso wie das ZDF, das SDTV »aus geschäftspolitischen Gründen« via Sat weiter anbietet.