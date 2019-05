News: Kurz und knackig – KW 21/2019

Während deutsche Kinobetreiber den Vermarktungs-Schulterschluss suchen, will der Streamer Pantaflix Lücken im Diensteportfolio schließen, um sich gegen die US-Vormacht zu stärken. Der »Teelöffel Zucker« in der bitteren Kinobilanz 2018 waren die »Sonderformen«. ProSiebenSat1 schielt auf VR. Dies und mehr in den Kurznachrichten der Woche.