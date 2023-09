News: Kurz und knackig – KW 36/2023

Vom Sender Dequede aus sind Sachsen-Anhalts Privatradios jetzt in der Altmark zu empfangen. An 3 Standorten wurde die Sendeleistung auf 10 kW verdoppelt, wodurch die Versorgung um 22% (Einwohner) bzw. 38% (Fläche) steigt. Mit dem kürzlichen Start in Sachsen-Anhalt sendet 89.0 RTL in fünf Bundesländern.