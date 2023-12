News: Kurz und knackig – KW 50/2023

Ende 1998, vor 25 Jahren, kamen erstmals MP3-Player in den US-Handel. Der SP600 von Pontis (Foto) war schon 1995 auf der Funkausstellung zu hören. Die Audio-Kompression MP3 (»MPEG-1 Audio Layer 3«), wesentlich entwickelt am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, brachte erstmals ein Gerät ohne mechanische Teile und lieferte eine sehr gute Klangqualität für portable Geräte, obwohl damals nur 30 Minuten Musik auf die 32MByte-Chips passten. Die Player erreichten ihre Verkaufspitze mit 8 Mio. Stück 2005. Die mobile Hörkultur wurde u.a. durch Mobiltelefone in andere Hardwaresegmente verlagert. Gleichwohl ist MP3 heute noch Standard – auch für Online-Audio.