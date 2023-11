News: Kurz und knackig – KW 44/2023

Schlechte Zeiten für kostenloses Webradio? Der Empfang soll an IP-Radios mit Nuvola Chip von Frontier ab dem 1. März 4,99 € jährlich kosten, so der britische Chipentwickler. Das bisherige kostenlose Favoriten-Portal wird eingestellt. Wer dem entgehen will, muss sich bis zum 19. November auf dessen Website registrieren.