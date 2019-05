TV-Produktion und Live-Übertragung im Kino-Look

KST Moschkau bietet seinen Kunden nun auch sechs Panasonic »VariCam LT for Live« Kameras zum Testen und Mieten an.

KST Moschkau, ein Unternehmen für maßgeschneiderte Audio- und Videolösungen, bietet seinen Kunden nun auch sechs Panasonic VariCam LT for Live Kameras zum Testen und Mieten an. Die VariCam-Reihe wurde speziell für die hohen qualitativen Anforderungen im Kinobereich entwickelt. In der leichten Variante als VariCam LT liefert sie das gleiche Qualitätsniveau wie die VC35– kann aber als Handkamera speziell für Live-Einsätze oder TV-Produktionen eingesetzt werden. »Die Zuschauer heute erwarten auch vom Fernsehen den hochwertigen Netflix-Look. Deswegen setzen TV-Produzenten verstärkt auf die VariCam-Serie, die Kinoqualität für TV-Produktionen möglich macht. Dabei eignet sich die kompakte VariCam LT besonders für Live-Produktionen«, sagt KST Moschkau-Geschäftsführer Axel Moschkau.

Die VariCamLT erlaubt in Kombination mit dem DTS1800 SMPTE Fibre Übertragungssystem die Nutzung der unkomprimierten 4K-RAW Ausgabe Daten der Kamera. An der bis zu 2000 m absetzbaren DTS Basisstation kann das Signal dann in 12G, Q3G, oder 3G ausgegeben werden, was deutlich zur Qualität der Aufnahmen beiträgt. Gleichzeitig erweitert das DTS1800 zusammen mit den AK-HRP1000/1005 RCPs die VariCam LT um alle relevanten Studio-Kamera Features wie Intercom, Return Video oder Tally bei voller Kontrolle der Bildparameter.

»Mit der VariCam LT bieten wir das typische Qualitätsniveau der VariCam-Reihe nun auch in einer Studio-Kamera-Konfiguration an, wodurch sie sich besonders für Live-Produktionen auszeichnet. Wir freuen uns, diese Vorteile mit unserem Partner KST Moschkau noch mehr Kunden verfügbar machen zu können«, sagt Margarita Zoussevitch, Field Marketing Manager / Broadcast & ProAV bei Panasonic.

Darüber hinaus punktet die VariCam LT mit dualer ISO-Nativität und ist zudem rauscharm: »Die Kamera ist extrem lichtempfindlich und somit besonders spannend für Einsätze im Konzert- und Veranstaltungsbereich, wo Licht typischerweise akzentuiert eingesetzt wird«, erklärt Moschkau die Features.

KST Moschkau stellt die VariCam LT for Live nun bereits seit mehr als einem halben Jahr als komplette Kamera-Züge bereit. Das perfekte Equipment für das Innovation Center des Unternehmens, in dem Kunden Produkte und Workflows in realitätsgetreuer Produktionsumgebung testen können. »Der klare Qualitätsvorsprung der Kamera hat uns letztlich zu dem Investment in die VariCam LT bewegt. Somit können unsere Kunden sie über die Mietoption bei Bedarf einsetzen und so die Vorteile der Kamera projektspezifisch nutzen«, sagt der KST-Geschäftsführer. Zudem zeigt das KST-Team die VariCam LT auch zusammen mit CamBot.robot, dem robotergestützten Kamerasystem der Produktions- Automatisation CamBot.system, beispielsweise für virtuelle Studios.

