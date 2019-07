News: Kurz und knackig – KW 28/2019

Der in den Niederlanden beheimatete Lösungsanbieter für Abrufdienste betreibt unter dem Dach der Kölner Produktionsfirma Rushlake Media ein Deutschland-Büro. Das 2004 gegründete Unternehmen konnte in letzter Zeit Büros in Belgien, Skandinavien, Spanien und Südafrika eröffnen.