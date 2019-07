Dalet übernimmt Ooyala Flex Media Platform

Der Asset Deal umfasst die Übernahme der Ooyala Flex Media Platform sowie der Ooyala-Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing, Engineering, Professional Services und Support.

Die Ooyala Flex Media Platform, die in erster Linie als Abo-/SaaS-Angebot verkauft wird, ist eine Lösung für OTT und für die Distribution digitaler Medien.

Die Übernahme der Ooyala-Assets soll Dalet dazu verhelfen, die Entwicklung eines Abonnement/SaaS-basierten Serviceangebots zu beschleunigen.

Die Ooyala Flex Media Platform sei eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Angebot von Dalet Galaxy five und spreche zudem neue Kunden an, etwa Telcos oder Sportteams, die ihre Media Assets verwalten möchten. »Die modernen Metadatenmanagement- und Orchestrierungsfunktionen der Ooyala Flex Media Platform bieten das, was diese Unternehmen benötigen, um die Gesamtbetriebskosten zu senken, ihre Agilität zu verbessern und die Markteinführungszeit zu verkürzen«, sagt David Lasry, Chief Executive Officer von Dalet.

Zu den Kunden von Ooyala gehören unter anderem Marken wie Audi, Fox Sports Australia, HBO, Sky Sports sowie Smoke and Mirrors.