Sony PSE: Kajita leitet Media Solutions

Hiroshi Kajita übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Media Solutions bei Sony Professional Solutions Europe in Basingstoke.

Sony hat Hiroshi Kajita zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs Media Solutions innerhalb von Sony Professional Solutions Europe ernannt. Er löst in dieser Position Richard Scott ab. Kajita ist bereits seit 1985 für Sony tätig und hat umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Medienunternehmen, Partnern und Kunden in der gesamten Industriebranche.

Adam Fry, Vice President von Sony Professional Solutions Europe, sagt: »Kajita-San verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes Wissen über die Medienbranche in der EMEA-Region und auf der ganzen Welt. Seine Ernennung zum Head of Media Solutions unterstreicht den beständigen Einsatz von Sony im Bereich Media Solutions. Kajita-San ist ein echter Gewinn für unser Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass er auch in Zukunft neue Maßstäbe setzen wird, wenn er die Pläne für Sony Media Solutions in Europa umsetzt.«

»Sony ist weltweit für hochmoderne Produkte und Lösungen bekannt, die den realen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden – das gilt auch für unsere Media Solutions«, erklärt Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions bei Sony Professional Solutions Europe. »Ich habe meine gesamte Laufbahn darauf ausgerichtet, dass unsere Kunden im Mittelpunkt stehen und sie die Zukunft im Sinne von ‘Go Make Tomorrow’ selbst in die Hand nehmen können. Das ist auch mein Anliegen als Leiter des Geschäftsbereichs Sony Media Solutions. Uns bietet sich die große Chance, unseren Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Inhalte in einer wettbewerbsorientierten, postdigitalen Umgebung freizusetzen.«

Hiroshi Kajita kommt aus Tokio zu Sony Professional Solutions Europe. Dort war er als Corporate Executive Officer und Vorstandsmitglied der Sony Business Solutions Corporation tätig. In dieser Funktion leitete er verschiedene Projekte mit 4K- und 8K-Ü-Wagen für große globale Sendeanstalten und war für IP-Remote-Produktionssysteme verantwortlich, sowie für eine der größten IP-Routing-Lösungen der Welt und einige der beeindruckendsten Crystal-LED-Installationen weltweit.