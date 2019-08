IBC2019 – was der Messechef erwartet

IBC-Messechef Michael Crimp gibt einen Ausblick auf die wichtigen Trends und Themen der IBC2019 und äußert sich zur weiteren Ausrichtung der Messe.

Was ist neu oder anders bei der IBC2019?

Michael Crimp: Wir haben die IBC-Konferenz und die Ausstellung wieder in Einklang gebracht, anstatt die Konferenz einen Tag früher zu beginnen und abzuschließen. Wenn sich die Besucher die Zeit nehmen konnten, für die gesamte IBC teilzunehmen, war das sehr sinnvoll, aber wir müssen sehen, dass die Besucher heute viel gezieltere Reisen zur IBC unternehmen und ihre Zeit optimal nutzen müssen.

Ein weiterer wichtiger Schritt, den wir in den letzten Jahren unternommen haben, ist die aktive Förderung eines jüngeren Publikums und die Gewährleistung, dass wir bei allem, was wir tun, so weit wie möglich einbezogen werden.

In diesem Jahr haben wir einen großen Schritt nach vorne getan, indem wir dem IBC Awards-Programm zwei neue Auszeichnungen hinzugefügt haben. Wir werden einen »Young Pioneer« und bedeutende Projekte mit sozialer Verantwortung auszeichnen.

Apropos Jugendliche, in den vergangenen Jahren ist ein ganz neues Mediengenre aus heiterem Himmel entstanden: eSports. Am Dienstag verwandeln wir das RAI Auditorium in eine E-Sport-Arena, mit Live-Turnieren und Konferenzsitzungen.

Die letzte Innovation, auf die ich hinweisen möchte, ist der Media-Telecom Convergence Catalyst, eine neue Zusammenarbeit zwischen IBC und dem TM Forum. Wir werden drei Projekte sehen, die offene Innovationen zwischen der Telekommunikations- und Medienindustrie präsentieren. Die Teilnahme von Al Jazeera, Associated Press, BBC R&D, RTÉ und anderen wird zeigen, wie 5G, KI und Big Data Management geschäftliche und technologische Herausforderungen lösen und das Kundenerlebnis verbessern können.

Was ist neu für die Konferenz IBC2019?

Michael Crimp: Die offensichtlichste Änderung besteht darin, dass die Konferenz nun von Freitag bis Dienstag stattfindet und mit dem IBC Esports Showcase endet, einem neuen Projekt, das vom Marktführer ESL zusammen mit Lagardère und EVS unterstützt wird.

Das bedeutet, dass unsere Executive Foren am Donnerstag frei von der restlichen Veranstaltung stattfinden werden, so dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Gipfel auf Executive-Ebene richten können.

Wie immer befasst sich die Konferenz mit aktuellen Themen aus kreativer, kommerzieller und technischer Sicht, so dass unsere Besucher einen umfassenden Überblick gewinnen und an der Debatte über die Zukunft der Branche teilnehmen können.

Warum haben Sie einen eSports Showcase hinzugefügt, und wie wird dies zum Gesamterlebnis der IBC beitragen?

Michael Crimp: Die Antwort ist ganz einfach: eSports hat sich schnell zu großen globalen Medienereignissen entwickelt, die eine umfassende Berichterstattung und eine einzigartige Anzahl technischer und redaktioneller Herausforderungen erfordern. Wo sonst würden Sie hingehen, um die Probleme und Möglichkeiten zu verstehen, als in die IBC?

Wir waren immer der Meinung, dass man etwas sehen muss, um es zu verstehen, und deshalb haben wir uns immer bemüht, die IBC-Konferenz erlebbar zu machen. Eine trockene Debatte, ohne die außerordentliche Begeisterung der Sportler zu würdigen, wäre sehr langweilig.

Neben den Konferenzsitzungen – an denen die Spieler aus der Welt der E-Sports wie Ginx TV, Twitch, Riot und Blizzard sowie Entwickler wie EA Sports teilnehmen – werden wir eine Live-Demonstration durchführen. Zwei Profimannschaften der ESL-Nationalmeisterschaften in Deutschland und Spanien werden im Gegenschlag gegeneinander antreten.

Wir denken, dass dies ein besonderer Nachmittag werden wird, und deshalb veranstalten wir dies im RAI Auditorium, unserem größten Raum, den wir mit der gesamten Technologie ausstatten werden, die eine E-Sport-Meisterschaft erfordert. Jeder ist willkommen, und wir erwarten ein großes Publikum.

Die IBC hat ihr fünftägiges Format beibehalten, aber die Konferenz- und Messetermine angepasst. Warum?

Michael Crimp: Ich weiß, dass ich dies mantra-artig wiederhole, aber es ist absolut wahr: die IBC wird von der Industrie, für die Industrie betrieben. Unser fünftägiges Format bietet Besuchern die Möglichkeit, an einem Wochenende oder an Werktagen teilzunehmen, für ein oder zwei Tage vorbeizuschauen oder von der ganzen Erfahrung zu profitieren.

Wir haben eine Studie von einer unabhängigen Stelle in Auftrag gegeben, und die Ergebnisse waren eindeutig, dass die meisten unserer Zuhörer mit der Anzahl der Tage, die wir fahren, zufrieden sind. Wenn es das ist, was unser Publikum will, dann werden wir das auch tun.

Was sind Ihre beiden wichtigsten Gründe, um auf der IBC2019 dabei zu sein?

Michael Crimp: Die Nummer eins ist das Networking. Die IBC ist vor allem ein Ort des Wissens- und Erfahrungsaustauschs, sei es auf der Ausstellungsfläche, im Konferenzraum, in den Cafés und Bars des RAI und in ganz Amsterdam.

Mein zweiter Grund wäre, Business zu machen. Egal, ob Sie ein Medienunternehmen sind, das nach einem besseren Weg sucht, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten, oder ein Anbieter mit frischen Ideen für technologische Lösungen, ich hoffe, Sie finden den besten Weg, um zu wachsen und voranzukommen.

Welche technischen Trends erwarten Sie auf der IBC2019?

Michael Crimp: Das Publikum verlangt nach technologischen Lösungen, die es mit den gewünschten Inhalten, auf dem gewünschten Gerät, wann und wo es sie sehen will, verbinden. Diese Anforderungen der Consumer haben unmittelbare Auswirkungen auf die Technik, mit der Medienproduzenten arbeiten.

Wir werden sicherlich weitere Entwicklungen bei Ultra HD – 8k sowie 4k sehen, mit der japanischen Einführung von Super Hi-Vision-Kanälen für Endverbraucher vor den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr. Das bedeutet neben der Auflösung ein wachsendes Interesse an HDR.

Zusätzlich zu softwaredefinierten IP-Architekturen werden wir wichtige Entwicklungen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen sehen, die wiederum darauf abzielen, die riesige Menge an Inhalten, die wir jetzt generieren, zu verwalten und sie an das Publikum weiterzugeben, unabhängig davon, ob es darüber Bescheid weiß oder nicht.

Die Monetarisierung ist der letzte Teil der Kette. Medienunternehmen können nur dann Inhalte erstellen, kuratieren und bereitstellen, wenn sie eine angemessene Rendite auf ihre Investitionen erzielen. Erwarten Sie daher neue Wege zur Optimierung, Verfolgung und Erhebung von Einnahmen. Dies ist ein so wichtiges Thema, dass es einen ganzen Tag lang in der IBC-Konferenz behandelt wird.

Sie haben in diesem Jahr zwei neue Kategorien bei den IBC Awards eingeführt. Wie lauten sie, und warum sind sie jetzt wichtig?

Michael Crimp: Die IBC Awards hatten schon immer einen besonderen Charakter, der den Charakter der IBC selbst widerspiegelte. Bei unseren Innovation Awards geht es beispielsweise nicht um clevere Technologien, sondern um die gemeinsame Arbeit an einer Lösung, die den definierten Herausforderungen gerecht wird.

Auch unsere beiden neuen Auszeichnungen sind einzigartig und spiegeln den Wandel der Branche wider. Die IBC ist seit langem ein willkommener Ort für junge Talente, die eine Karriere im Bereich Rundfunk und Medien beginnen. Wir waren der Meinung, dass wir diejenigen anerkennen sollten, die sich in unserer Branche niederlassen und bereits erhebliche Auswirkungen haben. Der IBC2019 Young Pioneer Award geht an jemanden unter 30 Jahren, der eine Rolle übernommen hat, die Exzellenz und Führung vereint, sei es technisch, kommerziell oder kreativ.

Der zweite neue Preis konzentriert sich auf die soziale Verantwortung, sowohl unternehmerisch als auch individuell. Die Jury prüft Beiträge, die sich unter anderem auf Vielfalt, auf Umweltfragen und auf ethische Führung konzentrieren.

Sie haben kürzlich Ihre Vereinbarung mit der RAI verlängert. Wie sieht die Zukunft des IBC nach 2019 aus?

Ja, wir haben einen neuen Dreijahresvertrag mit RAI Amsterdam und seinen Partnern unterzeichnet, und ich bin sehr erfreut darüber. Ich bin mir nur allzu bewusst, dass der Druck besteht, andere Orte in Betracht zu ziehen, und ich möchte allen versichern, dass wir diese Angelegenheit ernst nehmen und unsere Optionen ständig prüfen.

Aber unsere Schlussfolgerung bleibt, dass das RAI und die Stadt Amsterdam der richtige Ort für das IBC bleiben. Der RAI ermöglicht es uns, die gesamte Veranstaltung unter einem Dach durchzuführen, mit Räumlichkeiten, die flexibel genug sind, wenn sich unsere Anforderungen ändern, und die die Funktionalität haben, die wir benötigen.

In Amsterdam haben wir eine Gastgeberstadt, die sich den Medien und der Technik verpflichtet fühlt und die mit uns zusammenarbeitet, um alle unsere Anforderungen zu erfüllen. Es ist gut angebunden, per Flugzeug, Schiff und Bahn, und bietet uns eine freundliche, einladende Umgebung, die die Menschen gerne besuchen.

Unsere neue Vereinbarung ermöglicht es uns, in die Zukunft zu blicken, weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Delegierten, Besucher, Aussteller und Sponsoren einzugehen, die Entwicklungen in der Branche zu reflektieren und unsere Position als einziger globaler Treffpunkt der Branche zu behaupten.