Michael Schallon neu im BPM-Team

Seit Juli 2019 ergänzt Michael Schallon den Vertrieb für Kamera- und Produktionstechnik bei BPM in Hamburg.

Schallons Kernaufgabe ist die anwendungsorientierte und kaufmännische Beratung von Neu- und Bestandskunden für EB- und Cine Produktions-Equipment sowie passendem Zubehör. Michael Schallon kann auf umfangreiches Know-how und umfangreiche Kamera-Erfahrungen zurückgreifen.

Seine Karriere im Film-Business begann mit der Ausbildung an der staatlichen Fachschule für Optik und Fototechnik (SFOF) in Berlin. Es folgte eine mehrjährige Festanstellung beim ZDF. Ab 1997 war er freiberuflich als 1. Kamera-Assistent für diverse TV-Serien, TV-Movies und auch in der Werbung tätig.

Mit seinen umfassenden technischen und praktischen Erfahrungen als langjähriger Kamera-Assistent kann Michael Schallon BPM gezielt im Bereich Produktionsequipment verstärken.