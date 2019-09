IBC2019: Vertrag von Microsoft/Disney, Avid profitiert mit

Disney und Microsoft haben eine »Innovation Partnership« über 5 Jahre zum Thema Cloud vereinbart. Davon kann auch Avid profitieren.

Was die Partnerschaft so ganz genau umfasst, wurde bei einer Presseveranstaltung während der IBC2019 leider nicht transparent — und wie genau Avid davon profitieren kann, wurde leider auch nicht so wirklich klar. Offenbar freut sich Avid aber sehr stark darüber, wie Jeff Rosica bei einem Panel-Gespräch nicht müde war zu erklären.

In einer Avid-Pressemitteilung, die ganz sicher auch mit Microsoft und Walt Disney Studios abgestimmt wurde, wurde das folgende erläutert.

Unter dem Schlagwort, neue Workflows über den gesamten Medienzyklus — von »Scene-to-Screen«— zu konzipieren, wollen demnach Microsoft und das StudioLab von Walt Disney Studios kooperieren. Ziel sei es, neue Wege zur Transformation von Content-Workflows in der Microsoft Azure Cloud zu finden und zu erproben.

StudioLab und Microsoft haben dafür nach Firmenangaben eine fünfjährige Innovationspartnerschaft geschlossen.

Das StudioLab der Walt Disney Studios ist als Technologie-Zentrum der Unternehmens darauf ausgerichtet, die Zukunft des Storytellings mit modernsten Tools und Methoden zu gestalten und voranzutreiben. Das soll in Zukunft verstärkt mit cloud-basierten Lösungen geschehen.

»Die Cloud hat einen Wendepunkt für die Medienbranche erreicht, und es ist nicht verwunderlich, dass The Walt Disney Studios, deren Tradition auf einer Leidenschaft für Innovation und Technologie basiert, bei dieser Transformation an vorderster Front steht«, sagte Kate Johnson, Präsidentin von Microsoft US. »Mit Azure als Plattform-Cloud für Inhalte freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von StudioLab, um die Innovationskraft in Disneys breitem Portfolio von Studios weiter voranzutreiben.«

»Indem wir viele unserer Produktions- und Postproduktionsabläufe in die Cloud verlagern, sind wir optimistisch, dass wir Inhalte weltweit schneller und effizienter erstellen können«, sagt Jamie Voris, CTO, The Walt Disney Studios. »Durch diese Innovationspartnerschaft mit Microsoft sind wir in der Lage, viele unserer Prozesse zu rationalisieren, damit sich unsere talentierten Filmemacher auf das konzentrieren können, was sie am besten können.«

Microsoft und Disney — die eng mit dem weltweit führenden Medientechnologieanbieter Avid zusammenarbeiten — zeigen bereits, dass die anspruchsvollen, leistungsstarken Workflows, die die Medien- und Unterhaltungsindustrie benötigt, mit der von der Cloud gebotenen Sicherheit bereitgestellt und betrieben werden können, während gleichzeitig erhebliche neue Vorteile und Effizienzsteigerungen erschlossen werden und die Produktionsteams in die Lage versetzt werden, ihre Arbeitsweise zu überdenken.

Aufbauend auf der strategischen Cloud-Allianz von Microsoft mit Avid haben die Unternehmen bereits mehrere wichtige Medien-Workflows entwickelt, die heute in der Cloud laufen, darunter kollaborative Bearbeitung, Content-Archivierung, aktive Sicherung und Produktionskontinuität. MediaCentral, Cloud UX, Nexis Cloud Storage und Media Composer laufen alle nativ auf Azure. Dadurch können diese Tools und Plattformen aus Sicht von Avid die Grundlage für die Transformation der Inhaltserstellung und des Content-Managements bilden, um den heutigen Betriebsdruck zu überwinden und den Weg für kontinuierliche Innovationen zu ebnen.