News: Kurz und knackig – KW 39/2019

Das »Kinofenster« zwischen Kinostart und Videoverwertung ist mit 20,5 Wochen in Deutschland am Längsten und in England mit 17,5 Wochen kurz – aber länger als in den USA (12,3 Wochen). Eine eindeutige Wirkung des Kinoerfolges auf die weitere Verwertung sei nicht erkennbar. Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle untersuchte knapp 1.800 Produktionen in fünf EU-Staaten zwischen 2014 und 2018.