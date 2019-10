News: Kurz und knackig – KW 43/2019

Ab Februar 2020 wechseln die Small Scale DAB+-Projekte in Leipzig und Freiberg vom Versuchs- in den Regelbetrieb. Ein neues Versuchsprojekt startet 2020 in Chemnitz. Der Medienrat der SLM kündigt entsprechende Ausschreibungen an. Mit 26% führt Sachsen hinter Bayern (30%) die Haushaltsausstattung mit DAB+-Radios.