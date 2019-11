Branchen-Monopoly: Aktueller Spielstand

Belden will Grass Valley verkaufen. Eine einfache Grafik erläutert, was historisch dahinter steht.

In unserer Branche gibt es schon immer Übernahmen, Veränderungen, Investments und Divestments. Gleichzeitig jagt ein Technologiewandel den nächsten in dieser Industrie. Manches erinnert auch an Monopoly — und in der Realität kann man dabei so manchmal den Überblick verlieren.

Deshalb haben wir in der folgenden, einfachen Grafik dargestellt, welche früheren und aktuellen Unternehmen historisch betrachtet involviert sind, wenn nun Belden seine Broadcast-Division Grass Valley verkaufen will.

Der Fokus dieser Grafik liegt auf Grass Valley. Hätte man auch die weiteren Übernahmen und Verkäufe im Umfeld dargestellt, hätte sich das Ganze noch deutlich unübersichtlicher gestaltet.

Viele Aspekte sind daher aus der Grafik weg- und offen gelassen. So etwa eine Darstellung der Finanzströme, die zwischen den agierenden Unternehmen geflossen sind und welche davon auch letztlich aus der Branche abgeschöpft wurden — schließlich spielen Berater, Transformation-Manager und Investment-Unternehmen bei solchen Transaktionen im Hintergrund immer eine wesentliche Rolle.

Grass Valley wurde beispielsweise über die Jahre schon mal für 100 Millionen US-Dollar verkauft (im Rahmen eines verschachtelten, schwer durchschaubaren Deals), mal für 172 Millionen US-Dollar, aber auch mal für 220 Millionen US-Dollar. Wie viel ist Grass Valley also aktuell wert? Und wie kann man dasjenige wieder revitalisieren, was bei Grass Valley ganz offenbar verschwunden ist, seit die Firma in den vergangenen Jahren eine Restrukturierung nach der anderen bewältigen musste?

Und das alles in einer Branche, die einen massiven Technologiewechsel durchläuft, der direkt nach der Digitalisierung atemlos die Cloudifizierung stemmen muss. Manchmal kann der Blick in die Historie lehrreich sein …