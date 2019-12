Kemal Görgülü wechselt von Flying Eye zu Arte

Kemal Görgülü, bisher Partner und Geschäftsführer bei Flying Eye, wechselt zu Arte und wird dort Hauptabteilungsleiter Technik.

In seiner neuen Position in Straßburg wird Kemal Görgülü die Bereiche Broadcast-IT, IT-Infrastruktur, Verwaltungs-IT, Audiovisuelle Technik, Entwicklung der digitalen Produkte und allgemeinen Dienste verantworten.

Seit 2008 war Kemal Görgülü Partner bei Flying Eye. Projektschwerpunkte wie die Strategieentwicklung für die Adaption von Cloud Computing Technologien im Broadcastbereich sowie die Anwendung von Computer Vision Technologien auf Basis von Machine Learning / Künstlicher Intelligenz waren für Görgülü in den letzten Jahren zentrale Hauptaufgaben.

Hans-Peter Richter, Flying Eye, sagt: »Wir sehen diesen Wechsel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil wir einen Partner verlieren, der durch seine menschlichen Eigenschaften und durch seine Expertise, die er in der Zeit bei Flying Eye stetig fortentwickelt hat, hervorragend in unser Team passte. Mit einem lachenden Auge, weil es uns freut zu sehen, welchen Karriereschritt ihm seine Zeit bei Flying Eye ermöglicht hat. Wir wünschen ihm in der neuen Position viele gute Ideen, Durchsetzungskraft und viel Erfolg.«

Kemal Görgülü resümiert: »Ich danke Flying Eye für die unvergessliche Zeit mit tollen Kollegen und spannenden Projekten in den vergangenen Jahren. Danke, dass ich mit euch und durch euch so wachsen und viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte! Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die neuen Herausforderungen bei Arte und darauf, in verantwortungsvoller Position im interkulturellen Kontext zu arbeiten. Ein spannendes, neues Aufgabengebiet erwartet mich, in das ich all meine Erfahrungen einbringen werde, um meinen Lieblingssender in allen technischen Ebenen für die Zukunft aufzustellen.«

Kemal Görgülü hat Medienwirtschaft an der Hochschule Rhein Main und Filmregie an der Ecole Supérieure d’Audiovisuel (ESAV) in Toulouse studiert. Er begleitete zahlreiche Projekte bei Fernsehsendern, wo er insbesondere Konzepte für die Optimierung redaktioneller Workflows erstellt hat und für das Anforderungsmanagement und die Implementierung neuer technischer Infrastruktur verantwortlich war. In seiner Rolle als Senior Consultant NewTV baute Görgülü die Brücke zwischen den organisatorischen, prozessualen und technischen Anforderungen der klassischen Broadcast-Welt und den infrastrukturellen und redaktionellen Realitäten einer online-basierten Verbreitung von Video-Content. Er spricht fünf Sprachen fließend (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Türkisch) und hat umfassende Führungserfahrung von interdisziplinären Teams im interkulturellen Kontext.