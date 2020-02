Black Dragon Capital übernimmt Grass Valley

Grass Valley wird von der Private-Equity-Firma Black Dragon Capital übernommen. Dahinter steht Louis Hernandez Jr., der ehemalige Chef von Avid.

Black Dragon Capital kauft Grass Valley vollständig von Belden, gaben die Unternehmen bekannt.

»Grass Valley ist eine ikonische Marke, kann eine Erfolgsgeschichte mit starken Leistungen erzählen, hat hervorragende Kunden und Produkte, die in jeder Kategorie, in der sie sich befinden, in der Spitzengruppe konkurrieren. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit dem Führungsteam, den Partnern und den Wiederverkäufern von Grass Valley zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen mit einem Cloud-fähigen, Software-basierten Geschäftsmodell auf die nächste Ebene zu heben«, sagte Hernandez, der ehemalige CEO von Avid.

Hernandez wurde vor rund zwei Jahren überraschend vom Avid-Aufsichtsrat abberufen (Meldung). Nun ist er also wieder in der Branche aktiv.

»Wir freuen uns über die Möglichkeit, dass Grass Valley in einer Branche, in der andere Traditionsmarken Schwierigkeiten haben, eine führende Rolle spielen kann. Die Investitionen von Grass Valley in Cloud-basierte und SaaS-Lösungen sind vielversprechend. Wir glauben, dass die Kombination aus einem breiten Produktangebot, einem großartigen Team und der Ausrichtung des Marktes Grass Valley zum Partner der Wahl machen wird, während die Digitalisierung immer rascher voranschreitet. Belden wird zwar keine Eigentumsrechte behalten und keinen Einfluss auf den Betrieb haben, aber wir freuen uns, dass sie als enger, langfristiger Kooperationspartner bleiben, der einen reibungslosen Übergang gewährleistet«, sagt Hernandez.

Grass Valley-Präsident Tim Shoulders und sein Führungsteam werden das Unternehmen weiterhin leiten. Hernandez wird Executive Chairman werden und zusammen mit ausgewählten Kollegen von Black Dragon Capital mit den Führungskräften von Grass Valley an Strategie, Ausführung, Kundenbeziehungen und der beschleunigten Expansion zu einem Cloud-basierten Abonnementmodell arbeiten.

»Wir freuen uns über diese neue Phase für Grass Valley. Die Erfahrung und Vision von Black Dragon wird uns dabei helfen, unseren Übergang zu Cloud-basierten und SaaS-Lösungs-Produktlinien zu beschleunigen, die Kunden, die nach den robustesten und flexibelsten Modellen für die Produktion und Bereitstellung von Inhalten suchen, zufrieden stellen werden. Wir freuen uns, diese Reise mit unseren Kunden und Black Dragon zu beginnen«, sagte Shoulders.

Black Dragon verfolgt bei Investitionen und der Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen einen operativ geführten und thesenorientierten Ansatz. Die Investitionen basieren auf dem umfassenden Verständnis des Unternehmens für die Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitsabläufe, Technologie, Wirtschaft und menschliche Faktoren, die die digitale Landschaft vorantreiben. Die Geschäftsführer und Berater von Black Dragon sind engagierte Teilnehmer in den Branchen und Unternehmen, in die sie investieren, und sie arbeiten eng mit den Portfoliounternehmen zusammen, um Marktführer zu schaffen.

Zu den Black-Dragon-Entscheidungsträgern und weiteren Beratern, die an der Übernahme von Grass Valley beteiligt waren, gehören: Louis Hernandez; Mohamed Abuagla, ehemaliger EVP und CTO von Al Jazeera und Berater; Dr. Andreas Bereczky, ehemaliger SVP und CTO von ZDF Deutschland und Berater; Peter Nöthen, CEO von Quest Media und Berater; Gary Bettan, CEO von Broadfield Distributing Inc. und Berater; Sandy Nassari, Gründer und CEO von Melrose Inc. und Berater; Shengli Han, stellvertretender Vorsitzender von Beijing Jetsen Technology und Berater; Frank Capria, Medienproduktspezialist; und Mo Hussein, Medienfinanzierungsexperte.

Mehrere andere Führungskräfte, die bei Avid mit Hernandez zusammenarbeiteten, waren an der Bewertung und Strategie des Unternehmens beteiligt. Das Black-Dragon-Transaktionsteam wurde von Tim Greenfield und Dan Consigli geleitet.