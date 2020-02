Neue Geschäftsleitung bei Stage Tec

Die Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für professionelle Audiotechnik in Berlin bekommt eine neue Geschäftsleitung: Der langjährige Prokurist der Firma René Harder und Sascha Khelifa, der neu im Team ist, werden als Geschäftsführer berufen.

Sascha Khelifa ist seit 20 Jahren in der Pro Audio Branche tätig und bringt für die Position bei Stage Tec langjährige Erfahrungen in der Vertriebsleitung und Geschäftsführung mit. Von 2008 bis 2018 war Herr Khelifa Geschäftsführer bei dem renommierten Unternehmen Meyer Sound La. Germany GmbH. Sascha Khelifa wird bei Stage Tec für den Vertrieb und die kaufmännische Geschäftsführung zuständig sein. »Stage Tec ist eine weltweit agierende, angesehene Firma mit einem attraktiven Portfolio. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team in Berlin«, erklärt Sascha Khelifa.

René Harder begann 2003 als Software-Entwickler bei Stage Tec und hat seit 2013 als Assistent der Geschäftsleitung und Prokurist ein umfangreiches Know-how in verschiedenen Bereichen gesammelt. »Die Berufung in die Geschäftsführung ehrt mich sehr. Ich werde auch weiterhin die Entwicklung innovativer Produkte bei Stage Tec vorantreiben,« sagt René Harder, der als Geschäftsführer die Bereiche Produktion und Technik verantworten wird.

Christophe Permantier war seit Sommer 2019 als Interims-Geschäftsführer bei Stage Tec tätig und konnte die Klärung der Gesellschafterverhältnisse und die Neuordnung der Geschäftsführung in kurzer Zeit erfolgreich abschließen. Christophe Permantier wechselt von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat und soll damit Kontinuität hinsichtlich der begonnen Neuausrichtung und Reorganisation bei Stage Tec gewährleisten.