Nevion: Umsatzrekord durch IP-Wandel

Nevion berichtet, dass Software und Dienstleistungen jetzt die Hälfte des Firmenumsatzes ausmachen.

Nevion hat bekanntgegeben, dass 2019 ein Rekordjahr für das Unternehmen war, in dem die Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um 52% gestiegen sind.

Mittlerweile machen Software und Dienstleistungen 48% des Umsatzes von Nevion aus. Erst vor wenigen Jahren sah das noch ganz anders aus: 2014 erlösten Software und Dienstleistungen nur 16% des Umsatzes des Unternehmens. Dies zeigt, dass der Wechsel von dedizierter Hardware zu software-definierten IP-Lösungen bei Nevion und in der Branche insgesamt rasch voranschreiten. Ein anderer klarer Indikator für den Technlologiewechsel in der Branche: zwei Drittel der von Nevion verkauften Hardware sind IP-Produkte. Der Anstieg der Nachfrage nach IP-Lösungen ist laut Hersteller in allen Regionen zu verzeichnen, bei Nevion aber besonders in Amerika signifikant sind, wo das Unternehemn im November letzten Jahres zwei erfahrene, führende Mitarbeiter in das Vertriebsteam berufen hat.

Im Jahr 2019 lieferte Nevion Lösungen, Produkte und Dienstleistungen zur Workflow-Transformation an über 150 Kunden in rund 50 Ländern. Eines der bahnbrechenden Projekte, war ein E-Sport-Event: die Weltmeisterschaften von League of Legends (frühere Meldung). Nevion lieferte an den Games-Hersteller Riot software-definierte Media Nodes des Typs Virtuoso in JPEG XS und wickelte darüber einen Teil ihrer Remote Production des LoL-Weltmeisterschaftsfinales ab.

Nevion-Produkte spielten auch eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung der UHD/4K-Berichterstattung über die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres 2019 war für Nevion die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit Sony, im Bereich der IP-basierten Lösungen (Meldung).

Geir Bryn-Jensen, CEO von Nevion, sagte: »2019 war ein Rekordjahr für uns. Wir haben nicht nur ein signifikantes Umsatzwachstum und beträchtliche Kundengewinne verzeichnet, sondern auch an einigen Branchenneuheiten teilgenommen, wie etwa der weltweit ersten Einführung von JPEG XS und der groß angelegten Anwendung der Tico-Videokompression. Dieses Jahr wird für die Branche ein großartiges Jahr, da die IP-Produktion mehr und mehr zum Mainstream wird und sich von der Early-Adopter-Phase in Richtung Early-Majority-Phase entwickelt.«