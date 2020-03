NAB2020 gefährdet?

Immer mehr Hersteller melden, dass sie an der diesjährigen NABShow nicht teilnehmen werden oder nur ein drastisch reduziertes Programm fahren wollen. Ist die Messe im April gefährdet?

Einige Hersteller haben sich entschlossen, nicht bei der NAB2020 auszustellen, und haben das auch offiziell angekündigt. Mit Adobe, Ross Video, Western Digital und Avid gehören seit Montag und Dienstag nun auch zunehmend Schwergewichte dazu (Meldung), also Firmen, die große Stände gebucht hatten und in bisherigen Jahren auch viele Besucher anzogen. Damit wächst die Zahl und Bedeutung von Absagen bei der NAB2020 an (siehe auch Chronologie am Artikelende).

Der Blick in den Hallenplan der Messe zeigt, dass zudem offenbar auch zahllose kleinere Stände noch unbelegt sind oder Buchungen gecancelt wurden: Hier gibt es viele Lücken, besonders in der South Upper Hall und im hinteren Bereich der Central Hall, wo in früheren Jahren traditionell auch viele kleinere chinesische und koreanische Anbieter waren. Wegen der aktuellen Reisebeschränkungen könnten deren Standmannschaften auch gar nicht anreisen.

Offen ist die Frage, wie sich die Besucher verhalten werden, wenn die Messe weiter daran festhält, die Messe auszurichten. Droht eine Messe mit vielen Ausstellern, aber drastischem Besuchermangel?

Slow Show?

Hinter vorgehaltener Hand wird dieses Szenario befürchtet: Einige Hersteller haben offenbar viele Neuigkeiten, die sie sehr gern präsentieren wollen. Der Veranstalter, der mit der Messe sehr viel Geld verdient, will natürlich auch, dass die NAB2020 durchgeführt wird. Aber lohnt sich der Aufwand, wenn sehr viel weniger Besucher zur NAB2020 kommen?

Schon einmal gab es in der Geschichte der NABShow einen massiven Besuchereinbruch: 2003 wurde neben anderen Gründen damals auch die Lungenkrankheit Sars als Ursache für den Rückgang genannt (damalige Meldung).

Die aktuelle Corona-Angst ist viel größer, als es die Sars-Angst im Jahr 2003 war. Daran haben die sozialen und anderen Medien einen Anteil, aber natürlich auch die tatsächlichen Fallzahlen: Sars hatte alle fünf Kontinente in 26 Ländern durchzogen und insgesamt 8.096 Menschen infiziert, 774 Patienten verstarben. Das war natürlich viel weniger als heute: Die aktuellen Fall- und Todeszahlen liegen jetzt schon längst jenseits des Sars-Ausbruchs in 2002/2003 (Live-Karte). Sars wurde durch ähnliche Viren ausgelöst, wie sie heute mit Covid-19 verursacht werden und grassieren (Definition: Covid-19 nennen Wissenschaftler die Krankheit, die durch den neuen Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst wird.)

Nach offiziellen Zahlen des Veranstalters kamen zur NAB2003 89.000 Besucher — ein Tiefstand, nachdem es jahrelang Rekorde gegeben hatte. Viele damalige Besucher zweifelten sogar diese relativ niedrigen Zahlen noch an und glaubten, dass es in Wahrheit noch viel weniger Besucher waren.

Was droht also in Bezug auf die Besucherzahlen bei der NAB2020?

Der Veranstalter geht am 10.03.2020 auf seiner eigenen Status-Update-Seite davon aus, dass die NAB2020 stattfinden werde: »As of now, we are moving forward with NAB Show.«

Chronologie

Montag, 03.03.20:

Aja hatte zum Start der vergangenen Woche angekündigt, dass das Unternehmen wegen Covid-19 im April nicht an der NABShow 2020 teilnehmen werde (Meldung).

Donnerstag, 05.03.20

Nikon und dessen Tochterunternehmen MRMC gaben aus dem gleichen Grund ihre Abwesenheit bekannt (Meldung).

Beim Tech-Festival SXSW, das im texanischen Austin vom 13. bis 22. März stattfinden soll, gab es prominente Absagen: Facebook, Twitter, Amazon, Netflix, WarnerMedia und Apple, die alle große Auftritte geplant hatten, beschlossen, wegen Covid-19 nicht teilzunehmen. SXSW war im Vorjahr von rund 70.000 Gästen besucht worden, etwa ein Viertel waren internationale Gäste — das sind ungefähr ähnliche Dimensionen wie die NABShow.

Freitag, 06.03.20

Es wurde bekannt, dass es im Clark County, dem Landkreis, in dem der NAB2020-Messeort Las Vegas liegt, einen offiziell bestätigten Corona-Fall gibt.

Vizrt und Newtek gaben bekannt, bei der Messe in Las Vegas nur lokales Personal einzusetzen, und beschloss, stattdessen einen Schwerpunkt auf virtuelle Online-Präsentationen zu legen.

TVU, ein weiteres US-Unternehmen, das bei der NABShow ausstellen wollte, gab bekannt, an der NAB2020 nicht teilzunehmen.

Es wird bekannt, dass Fox Entertainment wegen Corona-Gefahr ein Affiliate Board Dinner abgesagt hat, das während der NAB2020 in Las Vegas stattfinden sollte.

Das SXSW wird abgesagt. Die Stadtverwaltung von Austin hat das angeordnet (Originalmeldung). Zuvor hatte es bereits ein Bürgerbegehren wegen der Covid-19-Gefahr gegen die Veranstaltung gegeben.

Der amerikanische Audioanbieter Zaxcom, der in den vergangenen 30 Jahren stets bei der NABShow ausgestellt hatte, wird in diesem Jahr wegen Corona nicht teilnehmen.

Samstag, 07.03.20

Bislang sollen weltweit schon rund 500 Messen und Konferenzen abgesagt oder verlegt worden sein. Auch in Deutschland sind zahlreiche betroffen, in unserer Branche sind das etwa die Prolight + Sound sowie jüngst angekündigt die FMX.

Weitere offiziell bestätigte Covid-19-Fälle in Nevada wurden bekanntgegeben.

Montag, 09.03.20

Die Cabsat, die im Dubai World Trade Centre in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, wird verschoben: auf 26. bis 28. Oktober 2020.

Mit Ross Video, einem amerikanischen Hersteller, der bisher stets einen großen Stand aufgebaut hatte und viele Kunden anzog, und Software-Schwergewicht Adobe haben am Montagabend zwei schwergewichtigere Hersteller die Teilnahme an der NAB2020 abgesagt.

Der Speicherexperte Western Digital hat sich ebenfalls entschlossen, an der NAB2020 nicht teilzunehmen.

Dienstag, 10.03.20

Avid sagt seine Aktivitäten im April in Las Vegas ab. Das betrifft sowohl die Ausstellung bei der NAB2020, wie auch die in den vergangenen Jahren vor der NAB in Las Vegas veranstalte »Avid Connect«. Avid kündigt an, den gleichen Weg gehen zu wollen, wie die anderen größeren Firmen, die abgesagt haben: Es sollen Online-Events stattfinden.