Grass Valley: Produktneuheiten

Produkt-Neuheiten von Grass Valley aus allen Bereichen im Überblick.

Kamera-Lösungen

Zu den verbesserten Funktionen der Kameras der LDX 100-Serie gehören:

Die neue integrierte LUT-Verarbeitung sorgt für eine optimale HDR/SDR-Signalqualität direkt vom Kamerakopf und der Basisstation, wodurch der Bedarf an externen Konvertern reduziert wird.

Innovative High-Speed-Aufnahmefunktionen, die sowohl im NativeIP- als auch im XCU-Basisstationsbetrieb unterstützt werden und 6x 1080p-Aufnahmen mit nativer UHD-Auflösung des Live-Signalausgangs ermöglichen.

Live-Produktion

Grass Valley stellt eine neue Generation von IP-I/O-Karten für seine K-Frame XP-Switcher vor, die eine Konnektivität von bis zu 100Gbe für natives JPEG XS direkt an den Switcher pro Karte unterstützen, ohne dass externe Boxen erforderlich sind, sowie erweiterte Puffer zur weiteren Unterstützung nicht synchronisierter Quellen.

Das Video-Processing im K-Frame XP wurde ebenfalls aufgerüstet und umfasst nun eine benutzerdefinierte 3D-LUT-Übersetzung für die Farbzuordnung von HDR- und SDR-Signalen.

Eine weitere Neuerung in der Grass Valley K-Frame-Produktlinie ist der neue Clipstore II, der bis zu 4 Kanäle für die Wiedergabe und Aufzeichnung von bis zu UHD 4K 2160P als SDI oder ST2110 bietet.

Neu ist auch der modulare Produktionsmischer-Lösung Maverik X, der kombinierte unkomprimierte und komprimierte Ein- und Ausgänge mit vollständigen 10-Bit-UHD-HDR-Workflows, automatischer Up-/Down-/Cross-Konvertierung und HDR-LUT-Mapping unterstützt: Er wird über Browser, Hardware-Panel oder Drittanbieter gesteuert.

Grass Valley hat außerdem LiveTouch X verbessert. Neben der Unterstützung von mehr als 16 Aufzeichnungssträngen pro Instanz, möglicherweise über mehrere Rechner hinweg, bietet die Lösung jetzt eine verbesserte Unterstützung für 2, 3, 6 und mehr Superzeitlupen sowie eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit Kameragruppierung pro Benutzer und Playlist-Erweiterungen.

Infrastruktur-Lösungen

Die neuesten Upgrades der Hardware- und SaaS-Infrastrukturprodukte umfassen:

• GV Orbit erweitert seine hybriden IP- und SDI-Routing-Orchestrierungsfähigkeiten mit AMPP-Integration für eine einheitliche Steuerungs- und Überwachungserfahrung sowohl für Boden- als auch für hybride Arbeitsabläufe. GV Orbit-Kunden können nicht nur von der Überwachung von AMPP-Diensten innerhalb ihres Orbit-Clients profitieren, sondern auch angeschlossene AMPP-Benutzer können nun Routen von AMPP-Client-Schnittstellen aus orchestrieren und übernehmen. Jetzt werden dezentralisierte Routing-Topologien für Kombinationen von SDI-, ST2110-, Cloud- und Ground-to-Cloud-Workflows unterstützt, zusätzlich zum Routing innerhalb der Blöcke von AMPP und AMPP Grid Compute.

• Multiviewer der MV-1200 Serie mit neuen nativen 12G-SDI Standalone- oder Modular-Optionen, die bis zu 32×4 Ein- und Ausgänge in der Standalone-Version und bis zu 144×16 in der modularen Version unterstützen.

• Der KudosPro Framerate Converter, der hochwertige Ein-, Zwei- und Vierkanalformate und bewegungskompensierte Framerate-Konvertierung in einer einzigen Rack-Einheit bietet, verfügt jetzt über eine zusätzliche ST2110-Option mit dualer 25G SFP+-Konnektivität.

• Der XIP-3911-IO, eine SDI/IP-Gateway-Anwendung der nächsten Generation auf einer flexiblen, modularen XIP-Infrastruktur, unterstützt jetzt eine 8-Kanal-SDI/IP-Gateway-Anwendung ST2110 zusätzlich zu den zahlreichen verfügbaren Anwendungen für Up-, Down- und Cross-Conversion, HDR/SDR und Audioverarbeitung sowie JPEG XS-Codierung/Decodierung.

• AMPP Local bietet alle Vorteile der AMPP-Orchestrierung auf einem lokalen Rechner, so dass AMPP auch ohne eine dauernde Internetverbindung genutzt werden kann. AMPP Local bietet alle Funktionen der Kernplattform mit zusätzlicher Toleranz für Bereiche mit begrenzten oder gestörten Netzwerkumgebungen.

• AMPP Grid maximiert das Verarbeitungspotenzial, indem es die Kombination von AMPP-Edge-Knoten unterstützt, um die Ressourcenkapazität zu skalieren und zusätzliche Fehlertoleranz mit automatisiertem Workload-Respawn bei Knotenausfall zu bieten.

Content-Produktion.

Zu den Aktualisierungen der automatisierten Produktionssteuerung und des Asset Managements der nächsten Generation von Grass Valley gehören zwei Produkte:

Ignite setzt den Industriestandard für die automatisierte Produktionssteuerung von geskripteten und ungeskripteten Produktionen mit vielseitigen Toolsets für Änderungen im laufenden Betrieb, einschließlich persistenter Vorlagen, unbegrenztem Sofortabruf von Ereignissen, kapazitiver Audiosteuerung und MOS-Objektfilterung. Ignite verfügt jetzt über eine erweiterte Produktionssteuerung mit AMPP, einschließlich der Erstellung und Steuerung von AMPP-Makros, der Anwendung K-Frame CS X und dem Densité X Clip Player HD.

Framelight X ist die nächste Generation des SaaS-basierten föderierten Asset Managements für global verteilte, schnell einsetzbare Workflows in der Nachrichten- und Sportproduktion. Es ermöglicht die browserbasierte Fernsteuerung eines Assets innerhalb von Sekunden nach einer Live-Aufnahme. Zu den erweiterten Funktionen gehören die neue Unterstützung für AI Image Tagging, Upgrades für den MOS Clip List Player, Editor und Renderer sowie Verbesserungen bei der Untertitelunterstützung und der Planung.

Playout-Lösungen

Die flexiblen, skalierbaren, cloudbasierten Playout-Lösungen von Grass Valley erfüllen alle Anforderungen an die Medienverteilung.

Playout X ist eine verteilte Playout-Lösung für thematisches und reaktives Live-Produktions-Playout. Sie verfügt jetzt über eine völlig neue Architektur, die eine deutlich verbesserte Leistung bietet, einschließlich neuer Linux-Hosting-Optionen (Reduzierung des Compute-Hosting um 40 %) und neuer Untertitel-Funktionen für mehrsprachige geschlossene oder offene Untertitel oder Untertitel im DVB-Bitmap-Format sowie Video-/Audiobeschreibungen und einfache Verzögerungskanäle.