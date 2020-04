Logic Media Solutions: Premier Partner von Mellanox Technologies

Logic Media Solutions wird als erstes deutsches Unternehmen aus dem Bereich der professionellen Medientechnik Premier-Partner des IT-Infrastruktur Anbieters Mellanox Technologies. Beide Unternehmen vereinbarten eine tiefgreifende Zusammenarbeit und Partnerschaft.

Mellanox Technologies ist ein führender Anbieter von intelligenten End-to-End-Ethernet- und InfiniBand-Netzwerklösungen und bietet Produkte und Services rund um Server, Speicher und hyperkonvergierte Infrastrukturen an.

Jens Gnad, Geschäftsführer bei Logic, kommentiert die Premier Partnerschaft wie folgt: »Die Verbindung zu Mellanox und die Premier Partnerschaft hat für uns strategische Bedeutung. Wir können mit den Tools von Mellanox SDN-Infrastrukturen im Ganzen anbieten, und Mellanox verfügt dazu über die beste Technik.«

Logic Media Solutions hat die Produkte und Lösungen von Mellanox bereits in einigen abgeschlossenen Projekten eingesetzt. Besonders in den Bereichen IP-basierter Produktion, SDN und Remote Produktion bieten etwa die Mellanox Switche genau die nötigen Funktionalitäten, um reibungslosen Datentransfer zu gewährleisten. So kamen bei Projekten, wie z.B. dem neuen Sendezentrum bei Plazamedia, der MPE des ZDF oder der Hochschule RheinMain Mellanox Open, Ethernet Switche der SN2000 oder SN3000 Serie zum Einsatz.

Michael Hieke, Director Channel Sales bei Mellanox Technologies, ergänzt: »Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Logic Media Solutions und auf die zahlreichen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft bietet. Das umfassende Verständnis des Medien- und Unterhaltungsmarktes, über das Logic verfügt, stellt sicher, dass sie perfekt am Markt platziert sind, um die Akzeptanz unseres wachsenden Ethernet-Portfolios voranzutreiben. Zusätzlich hat Logic im gegenwärtigen Paradigmenwechsel von SDI zu IP die Erfahrung und das Fachwissen, um einen hochprofessionellen und lösungsorientierten Ansatz in der Beratung anzubieten, der von unseren gemeinsamen Kunden dringend benötigt wird.«

Mit der kompakten Bauform von nur 2 HE bieten die SN Switche von Mellanox Platz für bis zu 64 Ports mit 100 GbE, unterstützen OpenFlow und sind PTP Aware, was die Implementierung auch größerer und dezentraler SDN-Installationen einfach möglich macht.